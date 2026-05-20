        Kurban Bayramı günleri 2026: Arefe hangi güne denk geliyor? Bayramın birinci günü ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?

        Kurban Bayramı günleri 2026: Arefe hangi güne denk geliyor? Bayramın birinci günü ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?

        Ramazan Bayramı'ndan sonra yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Hem uzun bir tatil planı yapan hem de kurban ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaş, arefe günü ve tatil günlerini sorgulamaya devam ediyor. İşte 2026 Kurban Bayramı ile ilgili merak edilenler...

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 10:10
        Ramazan Bayramı’nın ardından yılın ikinci büyük dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Tatil planlarını şekillendirmek isteyenler ile kurban ibadetini yerine getirmeye hazırlanan milyonlarca kişi, özellikle arefe günü ve bayram süresine ilişkin detayları araştırmayı sürdürüyor. 2026 Kurban Bayramı’na dair tüm merak edilenler…

        AREFE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        Dini günler takvimine göre arefe günü, 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk geliyor.

        Bayram günleri ise şu şekilde sıralanıyor:

        Arefe: 26 Mayıs 2026 Salı

        1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

        3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

        4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

        BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

        Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlendi. Buna göre tatil süreci 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü başlayacak ve 31 Mayıs 2026 Pazar günü sona erecek.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
