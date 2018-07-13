Ramazan Bayramı'NDA 1000 TL bayram ikramiyesi alan SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, Kurban Bayramı için gün saymaya başladı. Zira tıpkı Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesi verilecek. Bu süreçte emekliler Kurban Bayramı ne zaman ve 1000 TL kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? sorularının cevabını araştırıyor... Peki; 2018 Kurban Bayramı ne zaman, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte cevabı...

2018 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Kurban Bayramı Hicri takvimde Zilhicce ayının 10, 11, 12 ve 13. günleri kutlanır. 2018 yılında Zilhicce ayının 10. günü 21 Ağustos'a denk geliyor. Yani Kurban Bayramı 2018 yılında 21 Ağustos günü başlıyor. Arefe günü ise 20 Ağustos...

2018 Kurban Bayramı tarihleri şöyle:

Kurban Bayramı Arefe günü: 20 Ağustos Pazartesi

Kurban Bayramı 1. gün: 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı 2. gün: 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı 3. gün: 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı 4. gün: 24 Ağustos 2018 Cuma

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK? KRİTİK TARİH: AREFE

24 Haziran seçimleri öncesi emeklilere biri Ramazan diğeri Kurban Bayramı olmak üzere iki bayramda da 1000 lira ikramiye müjdesi verilmişti. Emekliler geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesi ilk ikramiyeyi almışlardı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber emekliler Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? sorsuna cevap aramaya başladı. Kurban Bayramı bu yıl Ağustos ayına denk geliyor. Ramazan bayramında uygulanan sistemde değişiklik yapılmayarak bayram öncesinde maaşlar tahsis numarasının son rakamına göre ödenmesi bekleniyor.

Ödemelerin tam olarak hangi tarihte yapılacağı bilinmiyor. Ancak Kurban Bayramı Arefe günü yani 20 Ağustos 2018 Pazartesi gününden önce Kurban Bayramı ikramiyesinin emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Zira Ramazan Bayramı ikramiyesi Ramazan Bayramı arefesinden önce yatırılmıştı.

KİMLER KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ALACAK?

SGK (Eski adayıyla SSK) emeklileri;

Bağ-Kur emeklileri;

Emekli Sandığı emeklileri;

Şehit yakınları;

Gaziler;

Şeref aylığı sahipleri

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi alabilecekler...

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Emekli maşşı hesaplamak için yapılması gerekenler:

http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra sayfada 'vatandaş' sekmesine tıklayın

Açılan sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını bularak hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız o kolu seçin

UYARI: Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerektiğiniz unutmayın.

EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

BAĞKUR'LU EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

MEMUR EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN