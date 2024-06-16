Kurban Bayramı'nda hastaneler, sağlık ocakları, aile hekimleri ve eczaneler çalışıyor mu?
Bu sene 'kamu idari izin' kapsamıyla 9 güne çıkartılan Kurban Bayramı tatili başladı. Uzun tatil nedeniyle vatandaşlar sağlık kuruluşlarının mesai saatini araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda hastaneler, sağlık ocakları, aile hekimleri ve eczaneler çalışıyor mu? İşte, detaylar...
Kurban Bayramı tüm ülkede idrak ediliyor. Bu sene 9 gün olarak yapılacak bayram tatili nedeniyle bazı kurumların mesai saatleri geçici bir süreliğine değişiyor. En merak edilen çalışma saatleri ise hayati önem taşıyan sağlık kuruluşları oldu. Peki, Kurban Bayramı'nda hastaneler, eczaneler,, sağlık ocakları ve aile hekimleri çalışıyor mu? İşte, detaylar...
2024 ARİFE VE KURBAN BAYRAMI'NDA HASTANELER AÇIK MI?
Hastanelerin acil bölümleri bayram boyunca kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Ancak poliklinikler kapalı olacak.
2024 ARİFE VE KURBAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?
Kurban Bayramı resmi tatili olarak geçiyor. Resmi tatil nedeniyle eczaneler nöbetçi sisteme göre çalışıyor.