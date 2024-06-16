Kurban Bayramı tüm ülkede idrak ediliyor. Bu sene 9 gün olarak yapılacak bayram tatili nedeniyle bazı kurumların mesai saatleri geçici bir süreliğine değişiyor. En merak edilen çalışma saatleri ise hayati önem taşıyan sağlık kuruluşları oldu. Peki, Kurban Bayramı'nda hastaneler, eczaneler,, sağlık ocakları ve aile hekimleri çalışıyor mu? İşte, detaylar...