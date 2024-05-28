2024 Kurban Bayramı ne zaman? Bayramda kaç gün tatil olacak?
Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından gözler Kurban Bayramı tarihlerine çevrildi. Bilindiği gibi Kurban Bayramı dini bayram olmasının yanı sıra aynı zamanda resmi tatildir. Bu kapsamda Kurban Bayramı için tatil planı yapanlar, bayram tatilinin kaç gün süreceğini, 9 güne uzatılıp uzatılmayacağını araştırmaya başladı. İşte 2024 Diyanet dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri...
Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban Bayramı tarihleri Diyanet İşleri'nin dini günler takviminin paylaşmasının ardından netlik kazanmış oldu. Kurban Bayramı, Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca idrak edilen dinî bir bayramdır. Peki, "Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak, tatil 9 güne uzayacak mı?" İşte 2024 Kurban Bayramı tarihi...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 2024 Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 4. günü 19 Haziran Çarşamba günü idrak edilmesiyle bitecek.
2024 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
Kurban Bayramı Arefesi: 15 Haziran 2024 Cumartesi (Yarım gün)
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?
Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü ile beraber 4,5 gün sürecek böylelikle 19 Haziran Çarşamba günü bitmiş olacak.
2024 Kurban Bayramı bu sene 19 Haziran Çarşamba gününden itibaren sona erecek. 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günün de tatil ilan edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonunun da eklenmesiyle birlikte toplamda 9 gün olacak.
Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.