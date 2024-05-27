Süper Kupa finali için heyecanlı bekleyiş başladı. Galatasaray ve Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçı öncesinde zorlu mücadelenin oynanacağı tarih taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman, Süper Kupa finali nerede oynanacak?" İşte 2024 Süper Kupa finali tarihi...