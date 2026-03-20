Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kurban Bayramı ne zaman? 2026 Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor, bayram tatili kaç gün sürecek?

        Kurban Bayramı ne zaman? 2026 Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

        2026 yılında Kurban Bayramı tarihleri, tatil planı yapmak isteyenler tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre bayram günleri netlik kazanmış durumda. Bayram tatilinin 9 güne uzayıp uzamayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 20.03.2026 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 Kurban Bayramı tarihleri, hem çalışanlar hem de öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, bu yıl Mayıs ayı içerisinde idrak edilecek. Bayramın hangi günlere denk geldiği kadar, tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı da merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle hafta sonu ile birleşme ihtimali, plan yapmak isteyenler için önem taşıyor. Bu doğrultuda “Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, hangi günlere denk geliyor ve tatil kaç gün sürecek?” sorularına yanıt aranıyor. İşte ayrıntılar haberimizde...

        2

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 27 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak.

        3

        KURBAN BAYRAMI 9 GÜN OLACAK MI?

        Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına ilişkin henüz resmi bir karar bulunmuyor. Ancak takvim detayları değerlendirildiğinde, arife gününün Salı gününe denk gelmesi dikkat çekiyor.

        Bu durumda, Pazartesi gününün tam gün, Salı gününün ise yarım gün idari izin kapsamına alınması halinde bayram tatilinin hafta sonlarıyla birleşerek toplamda 9 güne kadar uzaması mümkün olabilir.

        Kesin tatil süresi ise yetkili kurumlardan yapılacak resmi açıklamanın ardından netlik kazanacak.

        4

        KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

        Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı

        Kurban Bayramı 1. günü: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. günü: 28 Mayıs 2026 Perşembe

        Kurban Bayramı 3. günü: 29 Mayıs 2026 Cuma

        Kurban Bayramı 4. günü: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

