Kurban Bayramı tarihleri 2026: Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?
Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından Kurban Bayramı tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine ile 2026 Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Kurban Bayramı, İslam aleminde Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? İşte 2026 Kurban Bayramı tarihleri...
Bir Kurban Bayramı için daha geri sayım başladı. Kurban Bayramı, dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil olarak kabul edilmektedir. İslam inancında kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kurban edilen, hayvan demektir. Kurban Bayramı için tatil planı yapanlar, bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, "Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün olur mu?" İşte detaylar...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2026 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 4 gün sürecek.
KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2026
Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Kurban Bayramı, Arefe günü ile birlikte toplam 4,5 gün sürecek. Pazartesi gününün de idari izin kapsamına dahil edilmesi halinde, tatil süresi uzatılarak 9 güne çıkarılabilir.
Buna göre bayram tatilin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.