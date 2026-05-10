Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KURBAN BAYRAMI TATİLİ: 2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Kurban Bayramına kaç gün kaldı? Bayram tatili 9 gün oldu mu?

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ: 2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Kurban Bayramına kaç gün kaldı?

        Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca vatandaşın gözü kulağı bayramla ilgili haberlerde. Hem kurban ibadetini yerine getirmek hem de uzun bir tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, "Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Kurban Bayramı ile ilgili merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 12:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kurban Bayramı’na sayılı günler kala milyonlarca vatandaşın gözü kulağı bayramla ilgili haberlerde. Hem kurban ibadetini yerine getirmek hem de uzun bir tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, “Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Kurban Bayramı ile ilgili merak edilenler...

        2

        2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2026 Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayramdan bir gün önceki arefe günü ise 26 Mayıs Salı günü idrak edilecek.

        3

        2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

        Kurban Bayramı Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı

        Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

        Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

        4

        BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

        Bayramın hafta içine denk gelmesiyle birlikte, en çok merak edilen konuların başında tatil süresi geliyor. Normal koşullarda yarım gün arefe ve 4 gün bayram olmak üzere toplam 4,5 gün süren resmi tatil, alınan karar doğrultusunda 9 güne uzatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Canice katledilen Mihriban Yılmaz'ın katili ve suç ortaklarına ağırlaştırılmış müebbet talebi

        İzmir'in Bornova ilçesinde kaybolduktan 14 gün sonra cesedi ormanlık alanda gömülü bulunan Mihriban Yılmaz cinayetine ilişkin hazırlanan 36 sayfalık iddianame, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede; cinayeti tasarlayarak işlediğini itiraf eden katil zanlısı Fatih İ. ile ...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Katy Perry açacak
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!