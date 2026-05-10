KURBAN BAYRAMI TATİLİ: 2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Kurban Bayramına kaç gün kaldı?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca vatandaşın gözü kulağı bayramla ilgili haberlerde. Hem kurban ibadetini yerine getirmek hem de uzun bir tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, "Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Kurban Bayramı ile ilgili merak edilenler...
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2026 Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayramdan bir gün önceki arefe günü ise 26 Mayıs Salı günü idrak edilecek.
2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ
Kurban Bayramı Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?
Bayramın hafta içine denk gelmesiyle birlikte, en çok merak edilen konuların başında tatil süresi geliyor. Normal koşullarda yarım gün arefe ve 4 gün bayram olmak üzere toplam 4,5 gün süren resmi tatil, alınan karar doğrultusunda 9 güne uzatıldı.