Kurban Bayramı tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi ile belli oldu. Resmi olarak dört gün olan Kurban Bayramı tatilinin 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü ve hafta sonu ile birleştirilerek 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? İşte 2022 Kurban Bayramı tatili tarihi...