Kurban kesiminde vekalet nasıl verilir? Diyanet yurt içi ve yurt dışı vekalet kurban kesim bedeli
Kurban Bayramı yaklaşırken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan vekaletle kurban kesim bedelleri gündemdeki yerini aldı. Her yıl milyonlarca kişinin tercih ettiği vekalet yöntemiyle kurban ibadetini yerine getirecek olanlar, yurt içi ve yurt dışı kurban ücretlerini araştırmaya başladı. Yapılan resmi açıklamayla birlikte 2026 yılına ait kurban vekalet bedelleri netleşirken, başvuru süreci ve ödeme detayları da merak konusu oldu. Peki, Kurban kesiminde vekalet nasıl verilir? Diyanet 2026 vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...
VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ AÇIKLANDI
Kurban ibadetini bağış yoluyla gerçekleştirecek olan vatandaşların ödeyeceği ücretler belli oldu. Açıklamaya göre, 2026 yılında vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin lira olarak uygulanacak.
BAĞIŞ KANALLARI VE BAŞVURU SÜRECİ
Vatandaşların organizasyona katılım sağlayabileceği kanallara değinen Arpaguş, bağışların il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabileceğini ifade etti. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için de kolaylık sağlandığını belirten Arpaguş, bu kişilerin Din Hizmetleri Müşavirlikleri, ataşelikler, koordinatörlükler ile bulundukları ülkelerdeki cami dernekleri ve din görevlileri vasıtasıyla vekaletlerini teslim edebileceklerini kaydetti.
VEKALETLE KURBAN KESİMİ NEDİR?
Vekaleten kurban kesimi, kişinin kurban ibadetini kendi yerine, bir başkasına veya kuruma (vakıf, dernek) yaptırmasıdır. Kurban ibadetinde esas olan, kişinin kurbanını kendisinin kesmesidir. Bununla beraber malî bir ibadet olduğu için vekâlet yoluyla da kestirilebilir.
Vekaletle kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Kurbanlıklar, mutlaka kurban kesim günleri içerisinde kesilmelidir. Hanefi mezhebine göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder, bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Şafii mezhebine göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir.
Vekaletle kurban kesimi nasıl yapılır?
Vekaletle kurban kestirmek isteyen kişinin, kesimi yapana vekalet vermesi gerekir. Eğer kurban ibadetinin yerine getirilmesi hususunda bir kurum aracı kılınıyorsa bu durumda kurbanın satın alınması, kesilmesi ve dağıtılması gibi hususlarda kapsamlı bir vekalet verilmelidir.