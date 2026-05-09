        Haberler Bilgi Gündem Kurban kesimi vekalet nasıl verilir? Diyanet yurt içi ve yurt dışı vekalet kurban kesim bedeli ne kadar?

        Kurban Bayramı yaklaşırken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan vekaletle kurban kesim bedelleri gündemdeki yerini aldı. Her yıl milyonlarca kişinin tercih ettiği vekalet yöntemiyle kurban ibadetini yerine getirecek olanlar, yurt içi ve yurt dışı kurban ücretlerini araştırmaya başladı. Yapılan resmi açıklamayla birlikte 2026 yılına ait kurban vekalet bedelleri netleşirken, başvuru süreci ve ödeme detayları da merak konusu oldu. Peki, Kurban kesiminde vekalet nasıl verilir? Diyanet 2026 vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 15:45 Güncelleme:
        Kurban Bayramı’na sayılı günler kala gözler Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı 2026 vekaletle kurban kesim ücretlerine çevrildi. İbadetini güvenilir kurumlar aracılığıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, bu yıl belirlenen yurt içi ve yurt dışı kurban bedellerini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Diyanet’in duyurduğu yeni ücret tarifesi sonrası “Vekalet yoluyla kurban kesimi kaç TL oldu?” sorusu gündemde öne çıkarken, kurban bağışı yapmak isteyenler için süreç de netleşmeye başladı. İşte 2026 yılı vekaletle kurban kesim ücretlerine dair merak edilenler...

        VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ AÇIKLANDI

        Kurban ibadetini bağış yoluyla gerçekleştirecek olan vatandaşların ödeyeceği ücretler belli oldu. Açıklamaya göre, 2026 yılında vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin lira olarak uygulanacak.

        BAĞIŞ KANALLARI VE BAŞVURU SÜRECİ

        Vatandaşların organizasyona katılım sağlayabileceği kanallara değinen Arpaguş, bağışların il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabileceğini ifade etti. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için de kolaylık sağlandığını belirten Arpaguş, bu kişilerin Din Hizmetleri Müşavirlikleri, ataşelikler, koordinatörlükler ile bulundukları ülkelerdeki cami dernekleri ve din görevlileri vasıtasıyla vekaletlerini teslim edebileceklerini kaydetti.

        VEKALETLE KURBAN KESİMİ NEDİR?

        Vekaleten kurban kesimi, kişinin kurban ibadetini kendi yerine, bir başkasına veya kuruma (vakıf, dernek) yaptırmasıdır. Kurban ibadetinde esas olan, kişinin kurbanını kendisinin kesmesidir. Bununla beraber malî bir ibadet olduğu için vekâlet yoluyla da kestirilebilir.

        Vekaletle kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

        Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Kurbanlıklar, mutlaka kurban kesim günleri içerisinde kesilmelidir. Hanefi mezhebine göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder, bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Şafii mezhebine göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir.

        Vekaletle kurban kesimi nasıl yapılır?

        Vekaletle kurban kestirmek isteyen kişinin, kesimi yapana vekalet vermesi gerekir. Eğer kurban ibadetinin yerine getirilmesi hususunda bir kurum aracı kılınıyorsa bu durumda kurbanın satın alınması, kesilmesi ve dağıtılması gibi hususlarda kapsamlı bir vekalet verilmelidir.

        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        Özel'e re'sen soruşturma
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        "Karantinadayım"
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Haftanın Kitapları
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları
        Moderna duyurdu! Hantavirüs aşısı geliyor
