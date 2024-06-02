2024 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Federasyonu Bölge Başkan Vekili Veysel Günal kurban pazarlarındaki faaliyetleri ve Türkiye’de bu yılki kurbanlık hayvan durumunu değerlendirdi. Günal, "Bu sene halkımız rahat olsun, Türkiye’de yeteri kadar kurbanlık var. Kimse kapılmasın, yani yeteri kadar hayvanımız var. Küçükbaşlar şu anda gelmedi, havanın sıcaklığından dolayı. Küçükbaşlar da kurbana 1 hafta kala aşağı yukarı giriş yapacaklar. Ama büyükbaşların yüzde 30’u girdi, yüzde 70’i bu hafta içinde tamamen dolar. Burada kurban fiyatları 80 bin liradan başlayıp 250 bine kadar gidiyor. Tabi bu hayvanın ağırlığına göre gidiyor. Hayvanlardan 3 kişilik olan var 5 kişilik olan var 7 kişilik olan var" dedi.