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Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi programının bu haftaki konuğu Borsa Uzmanları Derneği Başkanı Ali Aydemir oluyor. Habertürk Finans Editörü Rahim Ak'ın sunduğu programda kurdaki yükselişin Borsa İstanbul'a etkisinin ne olacağı anlatılıyor. Ali Aydemir, gelinen seviyede bundan sonraki beklentilerini dile getirirken özellikle borsa yatırımcısının olağanüstü durumlarda ne yapması gerektiğini tecrübesi ışığında dile getiriyor.

HANGİ HİSSEDE NASIL HAREKET EDİLMELİ?

Ali Aydemir, ayrıca Yeniden Değerleme Fonu'ndaki varlığın sermayeye ilave edilmesi ile bedelsiz sermaye artırımı yapılması isteklerinin nedenleri ile Yakın İzleme Pazarı ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu (Gözaltı Piyasası) kağıtların işlem görmesine ilişkin itirazlarını dile getiriyor. Borsada yatırımcı sayısı 1 yılda önce 2 milyon 674 bine çıkıp sonra 2 milyon 389’a inmesinin nedenlerinin araştırılacağı programda borsa yatırımcısının hangi hissede nasıl hareket etmesi gerektiği ortaya konuluyor.