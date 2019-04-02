Söz konusu tüketim artışının 40 milyar metreküpü kömürden doğal gaza geçişten kaynaklandı.
Küresel talep artışında başı çeken iki ülke ise ABD ve Çin oldu. ABD'de doğal gaz tüketimi 80 milyar metreküp, Çin'de ise 42 milyar metreküp arttı.
Çin'in enerji sepetinde doğal gazın payı 10 yılda iki katına çıktı ve geçen yıl ülkede bu miktar yüzde 8 olarak kayıtlara geçti. Temiz enerji arayışındaki Çin, 2018'de dünyanın en büyük doğal gaz ithal eden ülkesi oldu.
Gelecek 5 yılda Çin'deki talep artışının devam edeceği öngörülen rapora göre, ülkenin ekonomik büyümesi de doğal gaz talebini artıracak.
Öte yandan, küresel doğal gaz tüketiminin artmasında Asya Pasifik bölgesinde sanayinin büyümesiyle elektrik ihtiyacının yükselmesi ve Güney Kore'de kapatılan nükleer santraller de etkili oldu.
Böylece, küresel doğal gaz tüketimi geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,6 artarak 3,9 trilyon metreküpe çıktı. Tüketimdeki bu yükseliş, 2010'dan bu yana gerçekleşen en büyük artış miktarı olarak kayıtlara geçti.
Raporda ayrıca Türkiye, Almanya ve İtalya gibi ülkelerin doğal gaz tüketiminin, sıcak havalar ve elektrik üretiminde gazın payının düşmesi nedeniyle azaldığı ve söz konusu ülkelerin depolarındaki stokları artırmak için Rusya'dan 200 milyar metreküpü aşkın gaz ithal ettiği kaydedildi.
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