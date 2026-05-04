Küresel gerilimler otellerde "erken rezervasyon" süresini uzattı

Acentelerin iç turizm pazarını canlı tutmasındaki önemli unsurlar arasında gösterilen ve en geç nisan ayının ortasına kadar devam eden "erken rezervasyon" fırsatının bu yıl mayıs sonuna kadar devam etmesi öngörülüyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Muhammet Sarıtaş, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle sadece Türkiye'de değil dünya turizminin karışık bir dönemden geçtiğini söyledi.

Sarıtaş, Türkiye'nin, Orta Doğu'daki bu krizi fırsata çevirmek için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Sadece Türkiye'yi değil dünyayı da turizm açısından etkileyen bir durum. Kısa vadede düzeltmek zor ancak uzun vadede Türkiye bu sorunun üstesinden gelir. Türk turizmciler bu tarz problemlere alışık." dedi.

Karadeniz'in geçen yıllarda en çok Katar, Dubai başta olmak üzere Körfez ülkelerinden turist aldığını belirten Sarıtaş, Körfez ülkelerinden bu yıl turist alma noktasında zorlanacaklarını söyledi.

Turizmcilerin iç turizme yönelmeye başladığını kaydeden Sarıtaş, "Oteller kampanyalarına başladı. Mayıs sonuna kadar tüm bölgelerde erken rezervasyonların süresi uzayacak. Akdeniz'deki oteller de talep almak ve pazarı genişletmek için çalışmalar yürütüyor ve elbette Karadeniz'deki oteller de çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Türk turizmine yönelik olumsuz reklamlar yapılmasına rağmen rehberli turların gayet iyi bir doluluğa sahip olduğunu ifade eden Sarıtaş, şunları söyledi:

"Turlar şu anda çok iyi, hatta tam kapasite çalışıyor. Karadeniz, Güneydoğu'daki turların doluluğu çok iyi. İç pazarda bir daralma beklemiyorum, hatta artı yönde bir hareketlilik olabilir. İnsanlar bu süreçte, yaşanan stres ortamından uzaklaşmak için seyahate daha fazla yönelebilir. Ayrıca yurt dışı tanıtım faaliyetleri de devam ediyor. Özellikle Avrupa pazarında bizim için önemli fırsatlar var. Macaristan, Polonya gibi ülkelerden bu sezon ciddi turist geleceğine inanıyorum."

"İç pazar bütün otelleri doldurmaya genelde yetmiyor"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Saymanı ve Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Yönetim Kurulu Başkanı Birol Akman, küresel olarak yaşanan durumlar karşısında turizmcilerin ve otelcilerin hızlı manevra yapabildiğini ve sorunları kısa sürede çözdüğünü belirtti.

Orta Doğu'da barış havasının esmesinin turizmde olumlu bir hava yaratacağını ve kısa zamanda turizmde açığın kapanmasını istediklerini belirten Akman, şunları kaydetti:

"Turizmcilerin B planları da var. İç pazar da önemli ama iç pazar bütün otelleri doldurmaya genelde yetmiyor, otellerin yüzde 10'unu, oteli kurtarıyor. İç turizmin etkilenmemesi için erken rezervasyon fırsatları uzadı. Turizmdeki global durumun, vatandaşlarımızın yurt içindeki seyahatlerini kısa sürede etkilemeyecektir. Ancak Akdeniz, Ege'de temmuz, ağustos ayı beklenenin altında ve kış sezonunda olması gerektiği gibi. Zaten Antalya Havalimanı, İstanbul Havalimanı'na ziyaretçi girişlerinden bunu görüyoruz. Uçak bilet fiyatları artarsa acenteler turlarını kolay yapamaz. Otelciler olarak bu durum bizleri etkileyecek. Devletimizin turizmciye vereceği desteklerle bu durumdan çıkacağımızı düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı kararıyla yüzde 2 olan konaklama vergisi oranının 31 Aralık 2026 tarihine kadar yüzde 1 olarak uygulanması kararı da memnuniyet verici bir gelişme."