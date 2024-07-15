Küresel ısınma için “net sıfır” hedefi çalışanları zorlayacak

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 2024 istihdam raporunda 2050 yılına kadar net sıfır emisyona geçişin işgücü piyasası ve milyonlarca çalışanın işleri üzerindeki etkisi analiz edildi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında 2016 yılında yürürlüğe giren Paris Anlaşması uyarınca, dünyanın ortalama sıcaklığındaki artışın sanayi devrimi öncesindeki döneme kıyasla 1,5 derecede tutulması amaçlanıyor. Sera gazı salınımının 2030’a kadar yüzde 45 azaltılması, 2050’ye kadar ise net sıfır hedefine ulaşılması amaçlanıyor. Bu süreçte yüksek emisyona yol açan sektörlerden atmosferi kirletmeyen endüstriye geçiş hedefleniyor.

OECD iş gücünün yaklaşık yüzde 20’sinin iklim geçişinden olumlu etkilenmesi muhtemel yeşil odaklı işlerde çalıştığı kaydedilen raporda, buna doğrudan emisyon azaltımlarına katkıda bulunan işler ve ayrıca çevresel olarak sürdürülebilir faaliyetler için ara mal ve hizmet üreten işlerin de dahil olduğu vurgulandı.

Raporda, OECD’nin 2024 istihdam raporunda, 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşmayı hedefleyen iddialı iklim değişikliği azaltma paketlerinin işgücü piyasaları ve dünya çapında milyonlarca işçinin işleri üzerindeki etkisi geniş şekilde analiz edildi. İklim geçişinin toplam istihdam etkilerinin kısa vadede sınırlı olacağı tahmin edilirken, önemli değişimlere ve kesintilere yol açmasının beklendiği belirtildi.

ÜCRETLERİ YÜZDE 24 AZALDI

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Rapora göre, tüm sera gazı emisyonlarının yüzde 80'ini ancak istihdamın yalnızca yüzde 7'sini oluşturan küçülen yüksek emisyonlu endüstrilerdeki çalışanlar, toplu işten çıkarmaların ardından geçen altı yıl boyunca diğer endüstrilere kıyasla ortalama yüzde 24 daha fazla kazanç kaybıyla karşı karşıya kaldı.

Raporda, net sıfır geçişinin istihdama etkisinin azaltılması için yapılması gerekenlere de yer verildi. Bunlar arasında, etkilenecek işçilere yeni beceriler kazandırılması, işsizlik tazminatı verilmesi, uğradıkları gelir kaybını telafi edecek sosyal yardım yapılması, işten çıkarma tazminatı verilmesi, erken emeklilik planları uygulanması gibi tedbirler yer aldı.