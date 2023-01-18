Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Enerji Küresel petrol talebinin bu yıl rekor seviyeye ulaşması bekleniyor
ABONE OL

IEA: Küresel petrol talebi bu yıl rekor seviyeye ulaşacak

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol talebinin bu yıl günlük 101 milyon 720 bin varil ile rekor seviyeye ulaşacağını öngördü. Kuruluş bu yıl için tahminini öncekine göre günlük 80 bin varil artırdı. Talebin OECD bölgesinde geçen yıla göre 470 bin artarak 46 milyon 420 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 400 bin artarak 55 milyon 300 bin varile yükseleceği tahmin ediliyor. 

Küresel petrol talebinin bu yıl rekor seviyeye ulaşması bekleniyor
AA

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol talebinin bu yıl günlük 101 milyon 720 bin varil ile rekor seviyeye ulaşacağını öngördü. IEA bugün yayımlanan aylık petrol piyasası raporunda, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik tahminini bir önceki tahminine göre günlük 80 bin varil artırdı.

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük bazda 1 milyon 870 bin varil artışla günlük 101 milyon 720 bin varile ulaşması bekleniyor. Bu miktar tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak dikkati çekiyor.

Talebin OECD bölgesinde geçen yıla göre 470 bin varil artarak 46 milyon 420 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 400 bin varil artarak 55 milyon 300 bin varile yükseleceği tahmin ediliyor.

KÜRESEL PETROL TALEBİNDE GELEN ARTIŞ ÇİN'DEN

Küresel petrol talebinde beklenen artışın neredeyse yarısının Covid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı Çin'den geleceği bekleniliyor

Jet yakıtının ise günlük yaklaşık 840 bin varil artışla en büyük büyüme kaynağı olmaya devam edeceği öngörülüyor.

KÜRESEL PETROL MİKTARI ARALIK 2022'DE AZALDI

Rapora göre, günlük küresel petrol üretimi geçen ay bir önceki aya göre 860 bin varil azalarak 101 milyon 10 bin varile geriledi.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise Aralık 2022'de bir önceki aya göre 40 bin varil azalarak 29 milyon 19 bin varil oldu. Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi de günlük 5 milyon 290 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in günlük petrol üretimi geçen ay 34 milyon 480 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC konfederasyon dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde önceki aya göre günlük yaklaşık 780 bin varil azalarak 66 milyon 520 bin varil oldu.

Üretimdeki düşüşte, ABD'nin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle sekteye uğrayan petrol faaliyetleri etkili oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Motorine zam geldi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de son fiyatlar
ENERJİ Motorine zam geldi
Karadeniz gazını aktaracak ölçüm istasyonu ve kara boru hattı tamamlandı - Güncel haberler
ENERJİ Karadeniz gazında son durum!
Benzine zam geldi
ENERJİ Benzin 20 liranın üzerine çıktı
Tüketiciye 11 milyar TL'den fazla geri ödeme yapılacak
ENERJİ Tüketiciye 11 milyar TL'den fazla geri ödeme ...
Almanya, ilk özel yüzer LNG terminalini açtı - Enerji haberleri
ENERJİ Almanya, ilk özel yüzer LNG terminalini açtı
Peçenek'in kardeşi Çepni de derin sularda
ENERJİ Peçenek'in kardeşi Çepni de derin sularda
Benzine indirim sonrası zam geldi
ENERJİ Benzine indirim sonrası zam geldi
Hazine arazilerine rüzgar ve güneş santralı kurulacak
ENERJİ Hazine arazilerine santral kurulacak
BTC'den 2006'dan bu yana akan petrol 4 milyar varili aştı
ENERJİ BTC'den akan petrol 4 milyar varili aştı
İlk kez Habertürk TV ekranlarına yansıdı: İşte Kanuni gemisinde yanan yerli doğalgazın görüntüsü - Güncel Haberler
ENERJİ İşte yanan yerli doğalgazın ilk görüntüsü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.