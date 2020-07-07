Film, 3 Temmuz 1996'da izleyicinin karşısına çıkacak diye planlanmıştı. Filmin konusu 2 Temmuz günü başlıyordu ve bundan dolayı filmin yüksek ilgi göreceği tahmin edildiğinden, çoğu sinemada 2 temmuz 1996 akşamı film gösterime girdi. Gösterimde olduğu süre boyunca gişe rekorları kırdı. 1990'ların ortalarından sonlarına kadar -felaket film- türünde hep ön plandaydı. Kurtuluş Günü, 1996'da Amerika'da en çok izlenmiş filmdir. Amerika'da 2 Temmuz 1996'da, Türkiye'de ise 4 Ekim 1996'da gösterime girmiştir. Kurtuluş Günü Felaketi izlemek isteyenler için işte filmin konusu ve oyuncuları...
KURTULUŞ GÜNÜ FELAKATİ FİLMİ KONUSU
2 Temmuz günü dünyanın çeşitli yerlerindeki şehirlerin tepelerinde dev cisimler görülür, bunlar uzaydan gelen misafirlerdir. Ama onlar geldikten birkaç saat sonra dünyayı yakıp yıkmaya başlamışlardır. Buna birilerinin dur demesi gerekmektedir. Aksi halde dünyamız yok olacaktır. Büyüleyici efektleri olan bir filmdir. Oynandığı yıl görsel efekt dalında Oscar kazanmıştır. Filmde bir bilgisayar uzmanı sayesinde kalkanları bulunan ve bir türlü vurulamayan gemilere virüs bulaştırılır. Ana gemiye bulaşan bu virüs bütün gemilerin elektronik kalkanlarını çökertir. Bu sırada Amerikan hava kuvvetleri tüm dünyaya eski model telsizlerle bir mesaj gönderir (bütün elektronik üsler vuruldu) mesaj tüm dünyadaki hava kuvvetlerini bir araya getirerek müthiş bir insan hava kuvvetleri oluşturur. Artık korunmasız olan ama hala silah gücü fazla olan uzaylılarla büyük bir hava muharebesi başlar. Ama kahraman dünya pilotları çok daha kararlıdır.
KURTULUŞ GÜNÜ FELAKATİ FİLMİ OYUNCULARI
Yönetmen
Roland Emmerich
Yapımcı
Roland Emmerich
Senarist
Dean Devlin
Roland Emmerich
Oyuncular
Will Smith
Jeff Goldblum
Bill Pullman
Margaret Colin
Vivica A. Fox
Judd Hirsch
Mary McDonnell
Robert Loggia
Randy Quaid
John Bradley
Müzik
David Arnold
Görüntü yönetmeni
Karl Walter Lindenlaub
Kurgu
David Brenner
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