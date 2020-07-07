Film, 3 Temmuz 1996'da izleyicinin karşısına çıkacak diye planlanmıştı. Filmin konusu 2 Temmuz günü başlıyordu ve bundan dolayı filmin yüksek ilgi göreceği tahmin edildiğinden, çoğu sinemada 2 temmuz 1996 akşamı film gösterime girdi. Gösterimde olduğu süre boyunca gişe rekorları kırdı. 1990'ların ortalarından sonlarına kadar -felaket film- türünde hep ön plandaydı. Kurtuluş Günü, 1996'da Amerika'da en çok izlenmiş filmdir. Amerika'da 2 Temmuz 1996'da, Türkiye'de ise 4 Ekim 1996'da gösterime girmiştir. Kurtuluş Günü Felaketi izlemek isteyenler için işte filmin konusu ve oyuncuları...

KURTULUŞ GÜNÜ FELAKATİ FİLMİ KONUSU

2 Temmuz günü dünyanın çeşitli yerlerindeki şehirlerin tepelerinde dev cisimler görülür, bunlar uzaydan gelen misafirlerdir. Ama onlar geldikten birkaç saat sonra dünyayı yakıp yıkmaya başlamışlardır. Buna birilerinin dur demesi gerekmektedir. Aksi halde dünyamız yok olacaktır. Büyüleyici efektleri olan bir filmdir. Oynandığı yıl görsel efekt dalında Oscar kazanmıştır. Filmde bir bilgisayar uzmanı sayesinde kalkanları bulunan ve bir türlü vurulamayan gemilere virüs bulaştırılır. Ana gemiye bulaşan bu virüs bütün gemilerin elektronik kalkanlarını çökertir. Bu sırada Amerikan hava kuvvetleri tüm dünyaya eski model telsizlerle bir mesaj gönderir (bütün elektronik üsler vuruldu) mesaj tüm dünyadaki hava kuvvetlerini bir araya getirerek müthiş bir insan hava kuvvetleri oluşturur. Artık korunmasız olan ama hala silah gücü fazla olan uzaylılarla büyük bir hava muharebesi başlar. Ama kahraman dünya pilotları çok daha kararlıdır.

KURTULUŞ GÜNÜ FELAKATİ FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen

Roland Emmerich

Yapımcı

Roland Emmerich

Senarist

Dean Devlin

Roland Emmerich

Oyuncular

Will Smith

Jeff Goldblum

Bill Pullman

Margaret Colin

Vivica A. Fox

Judd Hirsch

Mary McDonnell

Robert Loggia

Randy Quaid

John Bradley

Müzik

David Arnold

Görüntü yönetmeni

Karl Walter Lindenlaub

Kurgu

David Brenner