Kurtuluş Kuş ile Nezaket Kuş'un bebek sevinci

Şarkıcı Kurtuluş Kuş, 2023'ün aralık ayında Nezaket Şimşek ile evlenmişti. Çiftten müjdeli haber geldi. Şarkıcı, mart ayında bir konserinde sevenlerine üzücü bir haber vermiş ve eşinin düşük yaptığını açıklamıştı. Kurtuluş Kuş'un eşinin 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada evde Kurtuluş Kuş ile yılbaşı ağacı süsledikleri anı gösteren bir video yayımlayan Nezaket Kuş, hamile olduğunu açıkladı.