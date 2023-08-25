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        Haberler Gündem Kurtuluş Savaşı’nda mühimmat taşıyan denk kayığı bir asır sonra yeniden denize indi

        Kurtuluş Savaşı’nda mühimmat taşıyan denk kayığı bir asır sonra yeniden denize indi

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesi tarihi bir ana tanıklık etti. Milli mücadele ruhunun yeniden yaşatılması amacıyla aslına uygun olarak inşa edilen kayık, törenle Karadeniz'e indirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 23:28 Güncelleme: 25.08.2023 - 23:28
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        Bir asır sonra yeniden denizde
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        Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu’nun lojistik merkezlerinden İnebolu Limanı’na getirilen mühimmatın tahliyesini gönüllü olarak üstlenen kayıkçılarının kullandığı denk kayığı yeniden hayat buldu. Milli mücadele ruhunun yeniden yaşatılması amacıyla aslına uygun olarak inşa edilen kayık, törenle Karadeniz’e indirildi.

        Kurtuluş Savaşı’nın lojistik merkezlerinden Kastamonu’daki İnebolu Limanı, 3 yıl boyunca silah ve cephanenin Anadolu’ya giriş kapısı oldu. Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yaşayan balıkçıların 3 yıl boyunca mühimmatları taşıdığı denk kayığı ise başlatılan proje ile yeniden hayat buldu. Gemiler. Türkiye’nin İstiklal madalyalı tek ilçesi olan İnebolu’da Milli Mücadele’ye katılan ve zamanla yok olan “denk kayıkları”nın yeniden gün yüzüne çıkartılması amacıyla İnebolu Kaymakamlığı tarafından çalışma başlatılarak İnebolu ilçesinde de sergilenmek üzere orijinal denk kayığı yapımına başlandı. Kurtuluş Mücadelesinin ve İstiklal Yolu’nun simgesi haline gelen denk kayığı, Mustafa Kemal Atatürk’ün İnebolu ilçesini ziyaretinin 84’üncü yıl dönümünde denize indirildi. Bir asır sonra yeniden suya indirilen denk kayığı vatandaşlara büyük gurur yaşattı.

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        Düzenlenen törende konuşan İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, “İstiklal Madalyalı tek ilçe olma hüviyetine sahibiz. Bunun kazanılmasında denk kayığımızın önemli bir rolü var. 3 yıl boyunca kayıkçılar locası Kurtuluş Savaşına mühimmat yetiştirmek üzere hiçbir ücret almadan hizmet verdiler. Zamanla bu denk ayıkları yıpranarak tarih oldu. Son denk kayığımızı da İstanbul’da sergileniyor. İnebolumuzda denk kayığı görmek arzu ediliyordu. Milli Mücadeleye katkı sağlayan denk kayığımızı önemli günlerde denize indirmek her İnebolu’daki vatandaşlarımızın içinde bir ukdeydi” dedi.

        “İNEBOLU İÇİN ÇOK GÜZEL BİR ÇABA OLMUŞ"

        Daha sonra konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı ise inşa edilen kayığın yapılan fedakarlıkların gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol oynayacağını belirterek, “İnebolu için çok güzel bir çaba olmuş. Umarım bundan sonraki yıllarda da tarihin yaşatılmasında ve yapılan fedakarlıkların hatırlatılmasında çok büyük feda sağlayacaktır” diye konuştu.

        Konuşmaların ardından denk kayığı protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından denize indirildi.

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        #inebolu kayığı
        #haberler
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