Kuruluş Orhan yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Dizinin takipçileri, yayın akışında yer alıp almadığını ve yeni bölümün ekrana gelip gelmeyeceğini öğrenmek için sorgulamalarını hızlandırdı. Tarihi yapımın son bölüm gelişmeleri ve yayın durumu ise gündemin konuşulan konuları arasında yer alıyor. İşte "Kuruluş Orhan bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?" sorusunun yanıtına dair detaylar…
KURULUŞ ORHAN BU HAFTA YOK MU, NEDEN YOK?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali kapsamında oynanacak Galatasaray-Gençlerbirliği karşılaşması nedeniyle Kuruluş Orhan dizisi bu hafta ekranlara gelmeyecek.
KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kuruluş Orhan dizisinin 22. yeni bölümünün, 29 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 20.00’de ATV ekranlarında yayınlanması bekleniyor.
22 NİSAN 2026 ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:30 Galatasaray - Gençlerbirliği
22:40 Kuruluş Orhan
02:00 Ateş Kuşları
05:00 Bir Küçük Gün Işığı