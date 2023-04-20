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Kuruluş Osman 122. bölüm yayınlandı! Kuruluş Osman son bölümünde yaşananlar

Kuruluş Osman 122. son bölüm 19 Nisan Çarşamba akşamı 20:00'da ATV ekranlarında yayınlandı. Kuruluş Osman son bölümde; Osman Bey içte İsmihan Sultan, dışta Nayman'a rağmen Köprühisar Fethi için büyük hazırlıklar yapmıştır. Fakat Osman Bey'i bekleyen kötü sürpriz son bölüme damgasını vurdu. Kuruluş Osman 122. bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte Kuruluş Osman son bölüm özeti...

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  • Kuruluş Osman 122. bölüm full izle! ATV Kuruluş Osman dizisi son bölüm tek parça, kesintisiz izle

    Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizinin yönetmenliğini ise Ahmet Yılmaz yapıyor. Kuruluş Osman dizisi 4. sezonuyla yayınlanırken her hafta Çarşamba akşamı ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizinin seyircileri Kuruluş Osman son bölüm izleme bilgisini sorguluyor. İşte Kuruluş Osman son bölüm özeti...
  • Kuruluş Osman 122. bölüm full izle! ATV Kuruluş Osman dizisi son bölüm tek parça, kesintisiz izle

    KURULUŞ OSMAN 122. BÖLÜM İZLE

    Kuruluş Osman 122. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Kuruluş Osman son bölüm izlemek için ATV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  • Kuruluş Osman 122. bölüm full izle! ATV Kuruluş Osman dizisi son bölüm tek parça, kesintisiz izle

    KURULUŞ OSMAN 122. SON BÖLÜM ÖZETİ

    OSMAN BEY'İN HEDEFİ KÖPRÜHİSAR

    Osman Bey fütühata devam etmekte kararlıdır, hedefi bellidir. Osman Bey'in Köprühisar'ı almak için yapacağı kilit hamle nedir? Osman Bey içte İsmihan Sultan, dışta Nayman'a rağmen Köprühisar Fethi için büyük hazırlıklar yapmıştır. Fakat Osman Bey'i kötü bir sürpriz beklemektedir. Her şeye rağmen Köprühisar'ı fethedebilecek midir?

    İSMİHAN SULTAN, NAYMAN VE BAYINDIR BEY'LE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR

    İsmihan Sultan, Osman Bey'i yok etmekte kararlıdır. Bunun için Nayman'la işbirliği yapar. Aynı zamanda da Bayındır Bey'i yanında tutarak Bayındır'a Osman Bey'in konağına suikast yapma vazifesi verir. Hayatı için pazarlığa oturan Bayındır, vazifesini yapabilecek midir?
  • Kuruluş Osman 122. bölüm full izle! ATV Kuruluş Osman dizisi son bölüm tek parça, kesintisiz izle

    BENGİ HATUN, İSMİHAN SULTAN'IN TARAFINDA

    Bengi Hatun güç için İsmihan Sultan'la yan yana durmaya devam eder. İkilinin yeni planı nedir?

    İSMİHAN SULTAN, MÜHRÜN PEŞİNDE

    İsmihan Sultan, Cengiz Han'ın mührünü almakta kararlıdır. Bunun için yapacağı hamle nedir?

    OSMAN BEY'İN KAYBI

    Nayman, Osman Bey'in savaş karargahını basarken öte yandan konağa baskın verilir ve ortalık yangın yerine döner. Bu yangında Osman Bey nasıl bir kayıp verecektir?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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