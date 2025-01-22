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        Haberler Bilgi Magazin Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 22 Ocak ATV yayın akışı

        Kuruluş Osman bu akşam yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

        Kuruluş Osman dizisi, her Çarşamba ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünün bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Bilindiği üzere Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangın sonrası dizi ve programların yeni bölümü yayınlanmamıştı. Peki, "Kuruluş Osman bu akşam yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?" İşte Kuruluş Osman dizinin yeni bölümünün yayınlanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 21:12 Güncelleme: 22.01.2025 - 21:12
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        Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman soruları diziseverler tarafından mercek altına alındı. Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz'ın oturduğu, yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait olan dizi, son olarak 177. bölümüyle ekranlara gelmişti. Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangın sebebiyle 1 günlük yas ilan edilirken, diziler tekrar bölümü ile ekranlara geliyor. Peki, "Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?" 22 Ocak ATV yayın akışı...

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        KURULUŞ OSMAN BUGÜN VAR MI?

        Kuruluş Osman 22 Ocak Çarşamba günü tekrar bölümüyle saat 20:00'de yayınlanacak.

        3

        KURULUŞ OSMAN NEDEN YOK?

        Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        Bolu Kartalkaya’da gerçekleşen yangın felaketi nedeniyle bu akşam Kuruluş Osman'ın yeni bölümü yayınlanmayacaktır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; yakınlarını kaybeden ailelerimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

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        22 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

        08: 00 Kahvaltı Haberleri

        10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kuruluş Osman

        00:20 Zembilli

        03:00 Can Borcu

        05:50 Hercai

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