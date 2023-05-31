İsmihan Sultan ve Sultan Alaeddin kaçtıkları yerde intikam alma peşindedirler. İsmihan Sultan, Bengi’den intikam almak için Alçiçek’i kurban etme peşindedir. Pusuya düşen Alçiçek’in akıbeti ne olacaktır?



Hatunlar, İsmihan Sultan’ı yakalamak için bir oyun içine girmişlerdir. İsmihan Sultan’ı ele geçirmek için yaptıkları oyun neye mâl olacaktır? İsmihan Sultan, Alçiçek’in öldüğünü söyler. Alçiçek gerçekten ölmüş müdür?

