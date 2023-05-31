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Kuruluş Osman final mi yapıyor? ATV Kuruluş Osman bitiyor mu ve final bölümü ne zaman?

ATV'nin her sezonu ayrı bir heyecana sahne olan dizilerinden biri olan Kuruluş Osman'ın sezon finali sosyal medyada gündem olmuş durumda. Başrolünü ünlü oyuncu Burak Özçivit'in üstlendiği ve Çarşamba günleri izleyicilerinin karşısına çıkan dizinin sezon finaline dair ilk bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

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  • Kuruluş Osman final mi yapıyor? ATV Kuruluş Osman bitiyor mu ve final bölümü ne zaman yayınlanacak?

    Kuruluş Osman dizisinin final bölümü, günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarının anlatıldığı ve bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan tarihi dizinin sezon finaline dair ayrıntıları derledik. 
  • Kuruluş Osman final mi yapıyor? ATV Kuruluş Osman bitiyor mu ve final bölümü ne zaman yayınlanacak?

    KURULUŞ OSMAN DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU?

    İlgiyle takip edilen tarihi dizi Kuruluş Osman, bu akşam 128. yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

    Sevilen dizinin 130. bölümde sezon finali yapacağı belirtiliyor.
  • Kuruluş Osman final mi yapıyor? ATV Kuruluş Osman bitiyor mu ve final bölümü ne zaman yayınlanacak?

    31 MAYIS 2023 ATV YAYIN AKIŞI

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kuruluş Osman

    00:20 Ateş Kuşları
  • Kuruluş Osman final mi yapıyor? ATV Kuruluş Osman bitiyor mu ve final bölümü ne zaman yayınlanacak?

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Tekfur Valens büyük bir ordu toplamaktadır. Osman Bey, Ak Sakallılar’la istişare ederek Tekfur Valens’in yeni oyununu değerlendirir. Osman Bey için artık av vaktidir! Osman Bey, evlatları ve alpları Tekfur Valens’in oyununa nasıl karşılık verecektir? 
  • Kuruluş Osman final mi yapıyor? ATV Kuruluş Osman bitiyor mu ve final bölümü ne zaman yayınlanacak?

    Osman Bey, Tekfur’un gelmekte olan ordusuna aldırış etmeden yeni hedefini koyar. Hedef artık Koyunhisar’dır. Osman Bey, Koyunhisar’ı almak için nasıl bir hamle yapacaktır? 

     
  • Kuruluş Osman final mi yapıyor? ATV Kuruluş Osman bitiyor mu ve final bölümü ne zaman yayınlanacak?

    İsmihan Sultan ve Sultan Alaeddin kaçtıkları yerde intikam alma peşindedirler. İsmihan Sultan, Bengi’den intikam almak için Alçiçek’i kurban etme peşindedir. Pusuya düşen Alçiçek’in akıbeti ne olacaktır?

    Hatunlar, İsmihan Sultan’ı yakalamak için bir oyun içine girmişlerdir. İsmihan Sultan’ı ele geçirmek için yaptıkları oyun neye mâl olacaktır? İsmihan Sultan, Alçiçek’in öldüğünü söyler. Alçiçek gerçekten ölmüş müdür?

     
  • Kuruluş Osman final mi yapıyor? ATV Kuruluş Osman bitiyor mu ve final bölümü ne zaman yayınlanacak?

    Esrigün Hatun, Yenişehir’e bomba gibi düşer. Uçların dağılan şirazesini toplayacaktır. İsmihan Sultan ve Malhun Hatun arasındaki gerilim nereye varacaktır?

    Osman Bey ve evlatları Tekfur Valens’le yapılan çarpışmada büyük bir tuzağa düşerler. Bu kurtulabilecekler midir?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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