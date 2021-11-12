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'Kurun değeri piyasada belirlenir'

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ""Döviz kuruna ilişkin son dönemde yapılan hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla, yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil. Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır, kurun değeri de piyasada belirlenir" dedi

Son dakika: Kurun değeri piyasada belirlenir' - Gündem dolardaki yükseliş - Ekonomi haberleri
HABERTURK.COM / Ajanslar

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Elvan, "Döviz kuruna ilişkin son dönemde yapılan hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla, yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil. Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır, kurun değeri de piyasada belirlenir" dedi.

Elvan, 2021 yılında büyümenin dengeli bir görünüm ile yüzde 9’un üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini belirterek "Büyümenin en az yüzde 65’i yatırımlar ve net dış taleple desteklenecek" ifadelerini kullandı.

'MALİ DİSİPLİNDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Önceden 2021 yılı için yüzde 4.3lük bir bütçe açığı öngördüklerini hatırlatan Bakan Elvan "Bu yılı yüzde 3,5’in altında bir bütçe açığıyla kapatacağız. Türkiye ekonomisinin en güçlü çıpası kamu maliyesidir. Mali disiplin şiarımızdan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Alınan tedbirlerin de etkisiyle istihdamın, 2020’nin ikinci yarısından itibaren önemli ölçüde arttığına dikkat çeken Bakan Elvan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece Türkiye, OECD üyeleri arasında salgının istihdam üzerindeki yıkıcı etkisini telafi edebilen sayılı ülkeler arasında yer aldı. 2021 Ocak-Eylül döneminde 2,2 milyon istihdam artışı ile salgın öncesi dönemin de üzerine çıktık. Kadın ve genç istihdamının artırılması başta olmak üzere, istihdam piyasamızdaki mevcut yapısal sorunların farkındayız."

Devamı geliyor....

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