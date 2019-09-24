Limana gelecek yıl 300'ün üzerinde dev geminin yanaşması, 2021 yılında bu rakamın çok daha yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor.

Kuşadası Ege Port Limanı'na sabah saatlerinde Bahama Bayraklı Wind Star ve Seven Seas Voyager ile Malta bayraklı Celestyal Olympia isimli 3 kruvaziyer yanaştı.

Gemilerden inen çoğunluğu Amerikalı 2 bin 630 yolcunun bir kısmı otobüslerle Efes ve Meryemana turuna katıldı, bazı yolcularla bin 500 personel, ilçe merkezini gezdi, alışveriş yaptı.

Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun en hareketli günlerinden birini yaşadıklarını belirterek, limanın ocak ayından bu yana 142 bin 648 yolcusu bulunan 150 gemi ile 64 bin 211 yolcusu olan 359 feribotu ağırladığını söyledi.

Yılın son 3 ayında 57 bin 552 yolcusuyla 48 kruvaziyer ve 10 bin 645 yolcusuyla 123 feribotun limana demirleyeceğini dile getiren Güngör, şunları kaydetti:

"Kruvaziyer turizminde 2020 yılı hem ülkemiz hem de Kuşadası için gerçekten hızlı bir atılımın yılı olacak. 2020 yılında Kuşadası Limanı'na 300'ün üzerinde kruvaziyer ve 350 bin turist gelecek ancak asıl güçlü büyüme 2021 yılında olacak. Kuşadası Limanı 2021 yılı itibarıyla eski günlerine dönmeyi bekliyor."