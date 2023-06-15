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Kusmanın diğer adı nedir?

Vücut sistemimiz öyle güzel bir düzende işler ki kendini hiçbir zaman savunmasız bırakmaz. Savunmaya ihtiyaç duyduğunda ise tüm organlara sinyal göndererek mükemmel bir iş birliği içinde bu çalışmayı gerçekleştirir. Bunlardan biri de kusmadır. Peki, Kusmanın Diğer Adı Nedir? Diğer ismi ve eş anlamlısı nedir? İşte, detaylar.

Kusmanın Diğer Adı Nedir?
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Kusma, vücuda giriş sağlayan zararlı organizmalara karşı yapılan bir savunmadır. Böylelikle zararlı maddeler vücuttan kusma yoluyla atılır. Kusma işlemi sonrasında rahatlama sağlanmasının nedeni bundandır. Kusma işlemi kadar adlandırılması kadar nasıl adlandırıldığı en çok sorulan sorulardan biridir. Bu sorular arasında Kusmanın diğer adı nedir?” sorusu diğer soruları elemektedir. Kusmanın diğer ismine ve eş anlamlısına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Kusmanın Diğer Adı Nedir?

Kusma işleminde karın kaslarımız tersi istikamette kasılma sağlar. Genellikle gıda zehirlenmesi, böcek ısırması ya da viral enfeksiyonlarda sıklıkla kusma gerçekleşir. Şayet kusma iki günden fazla sürüyorsa doktora görünmekte fayda var. Kusmanın genel tanımı bu şekilde olup halk arasında istifra etmek olarak da adlandırılır. Ancak istifra etmek daha eski bir kullanımdır; bu sebeple kusmak kelimesi kadar kullanımı yoktur. Kusmanın diğer adı istifra etmektir.

Kusmanın Diğer İsmi

Kusmanın diğer ismi halk arasında istifra etmektir. Özellikle eski yapım filmlerinde istifra sözcüğüne sıklıkla rastlayabiliriz. Eski Türkçe’ de daha aktif olarak kullanılan istifra kelimesi günümüzde yerini kusma kelimesine bırakmıştır. Kusma işleminde mide içeriği istemsiz olarak ya da zorla ağızdan dışarıya bırakılmaktadır. Sindirim sorunları, alkol, hamilelik ya da kötü bakteri istilası gibi pek çok farklı sebep sonucu oluşabilir.

Kusmak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Kelimelerin eş anlamlısı bulmaca tarzı kelime oyunlarında karşımıza çokça çıkmaktadır. Bulmacalarda bulamadığımız bu eş anlamları bulmak için internet üzerinden araştırmaya koyuluruz. Bulmacalar her yaş aralığına hitap etmektedir. Bizim sözlü becerilerimizin ve kelime dağarcığımızın gelişmesi için ayrı bir öneme sahiptir. Eski usul bulmaca sayfalarının yerini günümüzde dijital bulmacalar almıştır. Bu bulmacalarda sıklıkla karşımıza çıkan sorulardan birisi de kusmak kelimesinin eş anlamlısıdır. Kusmak kelimesinin eş anlamlıları istifra etmek, boşaltmak ve dökmektir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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