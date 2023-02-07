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Kutadgu Bilig nedir, hangi alfabe ve kimin eseri? Kutadgu Bilig özellikleri

Türk dilinin en temel kaynaklarından biri olan kabul edilen ve İslamiyet sonrası gelişen Türk edebiyatının ilk örneği olan Kutadgu Bilig; adalet ve akıl gibi kavramların ele alındığı önemli bir eserdir. Yalın bir Türkçe kullanılarak yazılan ve devlet adamlarının sahip olması gereken özellikleri detaylı bir şekilde tarif eden Kutadgu Bilig ne zaman yazıldı? Sembolik öğeler taşımasından dolayı alegorik eser niteliği de taşıyan Kutadgu Bilig hangi dilde yazılmıştır? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Kutadgu Bilig Nedir, Hangi Alfabe ve Kimin Eseri? Kutadgu Bilig Özellikleri
HABERTURK.COM

Mesnevi türünün de ilk örneği olarak değerlendirilen ve aruz ölçüsüyle yazılmış olan Kutadgu Bilig özellikleri nelerdir? Kutadgu Bilig kimin eseri? Kutadgu Bilig hakkında merak edilen tüm hususlara değindiğimiz bu içeriğimizi siz kıymetli okuyucularımız için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Kutadgu Bilig Nedir?

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni Türk edebiyatının ilk eseri olan Kutadgu Bilig; insana hem bu dünya da hem de ölümden sonra ahirette mutlu olmanın yollarını anlatan bir eserdir. Mesnevi türünde yazılan bu eser, 6645 beyit ve 173 dörtlükten oluşmaktadır. Arapça ve Farsçanın Türkçe üzerinde etkisini arttırdığı bir dönemde kaleme alınan bu eserin, yalın bir Türkçe ile yazılması da büyük bir önem taşımaktadır. Öğretici bir özelliğe sahip olan Kutadgu Bilig, devlet adamlarının sahip olması gereken özellikleri de anlatması nedeniyle bir siyasetname özelliği de göstermektedir.

Peki, Kutadgu Bilig hangi alfabe ile yazılmıştır? Didaktik bir eser olarak dikkat çeken Kutadgu Bilig Hakaniye lehçesi kullanılarak Uygur alfabesi ile yazılmıştır.

Eser genel hatlarıyla dört kahraman ve bu dört kahramanın temsil ettiği kavramlar üzerinden ilerlemektedir. Kutadgu Bilig’de yer alan dört karakter ve temsil ettikleri kavramlar şu şekildedir:

  • Küntogdı: Hükümdar olan bu karakter adaleti temsil etmektedir.
  • Aytoldı: Vezirdir ve devleti, mutluluğu temsil etmektedir.
  • Ögdilmiş: Bu karakter de tıpkı Aytoldı gibi vezirdir ve aklı temsil etmektedir.
  • Ogdırmış: Vezirin oğlu olan bu karakter de dünya işlerinin sonunu temsil etmektedir.

Kutadgu Bilig Yazarı

Kutadgu Bilig; İslami dönem Türk şairlerinden ilki olarak değerlendirilen Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. Kendisi de Balasagunlu olan Yusuf Has Hacip, eserin yazımına burada başlamış fakat daha sonra Kaşgar’a giderek eserini burada tamamlamıştır? Kutadgu Bilig ne zaman yazıldı sorusunun cevabı da 1069 yılıdır.

Kutadgu Bilig hakkında cevabı en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de Kutadgu Bilig kime sunuldu sorusunun cevabıdır. 1069 yılında Kaşgar’da tamamlanan Kutadgu Bilig, Karahanlı hakanlarından Tabgaç Buğra Han’a sunulmuştur.

Kutadgu Bilig Anlamı

Türk edebiyatının en önemli örneklerinden biri olan Kutadgu Bilig, kelime anlamı olarak “mutluluk veren bilgi” anlamına gelmektedir. Okuyucuya hem bu dünyada hem de ölümden sonra mutlu olmanın yollarını gösteren bu eserin yazarı Husuf Has Hacip, okuyana kutlu olsun diye kitabına bu ismi verdiğini belirtmiştir.

Kutadgu Bilig Özellikleri

  • Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutadgu Bilig, 1069 yılında tamamlanmış ve Tabgaç Buğra Han’a sunulmuştur.
  • İslamiyet sonrası Türk edebiyatının ilk örneği olması sebebiyle bir geçiş dönemi eseri olarak kabul görmüştür.
  • Mesnevi türünün ilk örneği olma özelliğini de taşıyan bu eser, 6645 beyit ve 173 dörtlükten meydana gelmektedir.
  • Devlet adamlarının sahip olması gereken özelikleri anlatması sebebiyle siyasetname özelliği de taşımaktadır.
  • Adalet ve akıl gibi kavramları ele alması sebebiyle didaktik bir eser olan Kutadgu Bilig, yalın bir Türkçe kullanılarak kaleme alınmıştır.
  • Karşılıklı konuşmaların yer aldığı bu eser Türk dilinin en temel kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedir.
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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