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        Haberler Gündem Kütahya'da servis otobüsünün tankerle çarpıştığı kazada 35 kişi yaralandı - Kütahya kaza haberleri

        Kütahya'da servis otobüsünün tankerle çarpıştığı kazada 35 kişi yaralandı

        Kütahya'da yüreklerin ağza geldiği anlar! İşçi servisinin LPG yüklü tankere arkadan çarpması sonucu 35 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 18:37 Güncelleme: 21.07.2025 - 18:49
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        Otobüs akaryakıt tankerine çarptı! 35 yaralı
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        Ahmet D. idaresindeki içinde 45 kişinin bulunduğu servis otobüsü, Kütahya-Eskişehir Çevre Yolu Otogar Kavşağı'nda, trafik ışıklarında bekleyen İsmail K'nin kullandığı LPG yüklü tankere arkadan çarptı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre servis şoförü ve 34 işçi yaralandı.

        YARALILARIN DURUMU İYİ

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi ile Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle kara yolundaki ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

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        #Kütahya
        #Kaza
        #haberler
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