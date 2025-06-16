Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere ait 5 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, toplam 271 bin lira olan 6 senet, tefecilikle ilgili not kağıdı ile ajanda ve dijital materyal ele geçirildi.

Tefecilik yaptıkları iddia edilen A.Ç. (47), R.A. (31), Y.Y. (51), D.Ş. (64), A.A. (31) ve H.D. (47) gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Tefecilik yöntemiyle mağdur edildiği iddia edilen 16 kişinin, yakalanan şüpheliler hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.

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