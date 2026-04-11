Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Kütahya deprem risk haritası 2026: Kütahya'da fay var mı? Kütahya deprem riskli ilçeler hangileri?

        Deprem kuşağında yer alan Kütahya'da yaşanan son sarsıntılar, bölgedeki fay hatlarını ve deprem riskini yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Simav ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar "Kütahya fay hattı nereden geçiyor?" ve "Kütahya'da deprem riski var mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Uzmanların dikkat çektiği aktif fay hatları ve ilçe bazlı risk durumu, Kütahya fay hattı haritası üzerinden detaylı şekilde inceleniyor. Peki, Kütahya fay hatları nereden geçiyor, hangi ilçelerden? Kütahya'da deprem riski var mı? İşte Kütahya fay hattı haritası hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2026 - 18:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kütahya’da meydana gelen son dakika deprem gelişmeleri, ilin sismik yapısını bir kez daha gündeme getirdi. Simav merkezli 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası “Kütahya deprem riski yüksek mi?” ve “Kütahya’daki aktif fay hatları hangi ilçelerden geçiyor?” soruları araştırılmaya başlandı. Jeolojik veriler ve güncel fay hattı haritaları, Kütahya ve çevresindeki deprem tehlikesine dair önemli ipuçları sunuyor. Peki, Kütahya fay hattı nereden geçiyor, hangi ilçelerden? Kütahya'da deprem riski var mı? İşte detaylar...

        2

        KÜTAHYA'DA DEPREM RİSKİ VAR MI, FAY HATTI GEÇİYOR MU?

        Kütahya, Türkiye'nin Batı Anadolu bölgesinde yer alır ve bu bölge, aktif fay hatları ile çevrilidir. Kütahya'dan geçen başlıca fay hatları şunlardır:

        1. Simav Fayı: Kütahya'nın Simav ilçesinin doğusundan geçen bu fay, bölgedeki en aktif faylardan biridir. Kuzeydoğu-Güneydoğu yönünde uzanır ve geçmişte büyük depremler meydana getirmiştir.

        3

        2. Gediz Fayı: Kütahya'nın Gediz ilçesinin güneydoğusundan geçen bu fay, Batı Anadolu Fay Sistemi'nin bir parçasıdır ve oldukça aktif bir fay hattıdır. Güneydoğu-batı doğrultusunda uzanır.

        3. Emet-Gediz Fayı: Gediz ile Emet ilçeleri arasındaki bölgeden geçen bu fay da önemli bir fay hattıdır ve depremsellik açısından dikkatlice izlenmesi gereken bir hattır.

        4

        4. Kütahya Fayı: Kütahya'nın merkezine yakın bölgelerde yer alan bu fay, şehrin batı ve kuzeydoğusundan geçmektedir. Bu fay da bölgedeki sismik hareketliliği etkileyen bir faktördür.

        5. İzmir-Bursa Fayı: İzmir ile Bursa arasında uzanan bu büyük fay hattı, Kütahya il sınırlarına da yaklaşır ve bölgedeki diğer faylarla birlikte Batı Anadolu'nun genel deprem potansiyelini artırır.

        5

        KÜTAHYA FAY HATLARI HANGİ İLÇELERDEN GEÇİYOR?

        Deprem riski taşıyan Kütahya'da, sağlam zeminlere sahip bölgeler daha güvenli olarak değerlendiriliyor. Özellikle Hisarcık ilçesi, sağlam zemin yapısıyla dikkat çekiyor ve bu nedenle yeni yerleşim alanları için tercih edilebilir bir bölge olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Simav ilçesinin bazı bölgeleri de sağlam zemin özellikleri taşıyor. Ancak, bu bölgelerde de aktif fay hatlarının etkisi göz önünde bulundurularak dikkatli bir yapılaşma planlaması yapılması önemlidir.​

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
