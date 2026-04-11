Kütahya deprem risk haritası 2026: Kütahya'da fay hattı var mı, nerelerden geçiyor?
Deprem kuşağında yer alan Kütahya'da yaşanan son sarsıntılar, bölgedeki fay hatlarını ve deprem riskini yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Simav ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar "Kütahya fay hattı nereden geçiyor?" ve "Kütahya'da deprem riski var mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Uzmanların dikkat çektiği aktif fay hatları ve ilçe bazlı risk durumu, Kütahya fay hattı haritası üzerinden detaylı şekilde inceleniyor. Peki, Kütahya fay hatları nereden geçiyor, hangi ilçelerden? Kütahya'da deprem riski var mı? İşte Kütahya fay hattı haritası hakkında bilgiler...
KÜTAHYA'DA DEPREM RİSKİ VAR MI, FAY HATTI GEÇİYOR MU?
Kütahya, Türkiye'nin Batı Anadolu bölgesinde yer alır ve bu bölge, aktif fay hatları ile çevrilidir. Kütahya'dan geçen başlıca fay hatları şunlardır:
1. Simav Fayı: Kütahya'nın Simav ilçesinin doğusundan geçen bu fay, bölgedeki en aktif faylardan biridir. Kuzeydoğu-Güneydoğu yönünde uzanır ve geçmişte büyük depremler meydana getirmiştir.
2. Gediz Fayı: Kütahya'nın Gediz ilçesinin güneydoğusundan geçen bu fay, Batı Anadolu Fay Sistemi'nin bir parçasıdır ve oldukça aktif bir fay hattıdır. Güneydoğu-batı doğrultusunda uzanır.
3. Emet-Gediz Fayı: Gediz ile Emet ilçeleri arasındaki bölgeden geçen bu fay da önemli bir fay hattıdır ve depremsellik açısından dikkatlice izlenmesi gereken bir hattır.
4. Kütahya Fayı: Kütahya'nın merkezine yakın bölgelerde yer alan bu fay, şehrin batı ve kuzeydoğusundan geçmektedir. Bu fay da bölgedeki sismik hareketliliği etkileyen bir faktördür.
5. İzmir-Bursa Fayı: İzmir ile Bursa arasında uzanan bu büyük fay hattı, Kütahya il sınırlarına da yaklaşır ve bölgedeki diğer faylarla birlikte Batı Anadolu'nun genel deprem potansiyelini artırır.
KÜTAHYA FAY HATLARI HANGİ İLÇELERDEN GEÇİYOR?
Deprem riski taşıyan Kütahya'da, sağlam zeminlere sahip bölgeler daha güvenli olarak değerlendiriliyor. Özellikle Hisarcık ilçesi, sağlam zemin yapısıyla dikkat çekiyor ve bu nedenle yeni yerleşim alanları için tercih edilebilir bir bölge olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Simav ilçesinin bazı bölgeleri de sağlam zemin özellikleri taşıyor. Ancak, bu bölgelerde de aktif fay hatlarının etkisi göz önünde bulundurularak dikkatli bir yapılaşma planlaması yapılması önemlidir.