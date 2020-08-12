Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. olarak 31 Mart 1989 tarihinde kurulmuş “Sağlam Bankacılık” sloganı ile faizsiz finans alanında faaliyetlerini yürütmektedir. Kurulduğu tarihten bu yana hizmetlerine devam eden Kuveyt Türk, müşterileri bankadaki işlemlerini sorunsuz ve eksiksiz olarak tamamlayabilmek adına Kuveyt Türk Bankasının mesai saatlerini merak ederek araştırıyor. Peki, Kuveyt Türk saat kaçta açılıyor? Kuveyt Türk saat kaçta kapanıyor? İşte Kuveyt Türk 2020 açılış ve kapanış saatleri ile ilgili merak edilenler.

Kuveyt Türk Çalışma Saatleri Nedir?

Kuveyt Türk hafta içi her gün 08:30 ile 12:30 ve 13:30 ile 17:00 saatleri arasında çalışırken Cuma günleri ise sabah 08:30 ile 12:30 ve öğleden sonra 14:00 ile 17:00 saatleri arasında hizmet verilmektedir.

Corona Tedbirleri Çerçevesinde Kuveyt Türk Çalışma Saatleri Nedir?

Kuveyt Türk Katılım Bankası Corona tedbirleri çerçevesinde çalışma saatlerini değiştirmemiş normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam etmiştir..

Kuveyt Türk Öğle Saati Açık mı?

Kuveyt Türk hafta içi her gün 12:30 ile 13:30 saatleri arasında 1 saatlik öğlen arası verirken Cuma günü ise 12:30 ile 14:00 saatleri arasında 1,5 saat öğlen ve Cuma namazından arası vermektedir.

Kuveyt Türk Hafta Sonu Açık mı?

Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak hafta sonu kapalı olduğu için hizmet vermemektedir.

Kuveyt Türk Resmi Tatil Günleri Açık mı?

Kuveyt Türk dini bayramlarda ve resmi tatil günlerinde de kapalı olduğundan dolayı hizmet vermemektedir.

Kuveyt Türk İletişim Bilgileri

Şirket Unvanı: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Sorumlu Kişi: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Üst Yönetimi

Kuveyt Türk Genel Müdürlük: Büyükdere Cad. No: 129/1 Kat: 11 34394 Esentepe / İSTANBUL

Kuveyt Türk Genel Müdürlük Telefonu: 0 212 354 11 11

Kuveyt Türk Genel Müdürlük Faks Numarası: 0 212 354 12 12

Kuveyt Türk Çağrı Merkezi Numarası: 444 0 123

Kuveyt Türk Müşteri Hizmetleri: 0850 251 0 123