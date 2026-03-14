        Kuyumcukent'teki 24 milyon liralık soygunda 7 tutuklama | Son dakika haberleri

        Kuyumcukent'teki 24 milyon liralık soygunda 7 tutuklama

        İstanbul Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent AVM'de uzun namlulu silahla 24 milyon liralık soygun gerçekleştirdikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklandı

        Giriş: 14.03.2026 - 01:28 Güncelleme:
        Bahçelievler Yenibosna'daki Kuyumcukent AVM'de 9 Mart'ta gerçekleşen 24 milyon liralık silahlı soyguna ilişkin gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        AA'nın haberine göre; cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 7'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince soyguna ilişkin yapılan çalışmalarda, şüphelilerin kullandığı araçların plakalarının sahte olduğu belirlenirken, zanlıların soygun sonrasında mesaj yoluyla birbirlerine haber linki attıkları öğrenildi.

        Ayrıca soygunda kullanılan araçlardan biri tamircide ele geçirilirken, soygun sonrası aracın kazaya karıştığı ve tamir için buraya bırakıldığı tespit edildi.

        OLAY

        9 Mart sabahı 7 şüpheli, hafif ticari araç ve otomobille Yenibosna'daki Kuyumcukent AVM'ye gelmiş, araçtan inen 4 şüpheli nakil için bekletilen para dolu çuvalların başında bulunan görevlileri uzun namlulu silah doğrultarak tehdit etmiş, diğer şüpheliler ise bu çuvalları hafif ticari araca yüklemişti. Şüpheliler, 24 milyon liralık soygun yaparak geldikleri araçlarla kaçmıştı.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde silahlı soyguna ilişkin çalışma yapmıştı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, iki araçla olay yerine gelip uzun namlulu silahlarla görevlileri etkisiz hale getirdikten sonra para dolu çuvalları araca yükleyip kaçan şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etmişti.

        Düzenlenen eş zamanlı operasyonda olaya karışan 8 şüpheli gözaltına alınarak, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülmüştü.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

