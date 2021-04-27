Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu projesinin Türkiye'nin için en önemli projelerden biri olduğunu belirterek, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan 7'nci kesimi de bitirdik. Böylece projeyi tamamlamış oluyoruz. Her yönüyle dört dörtlük bir proje oldu. Projenin en önemli kesimi, İstanbul şehir içi trafiğine olan katkısı olacak. 7'nci kesimin maliyeti 5 milyar 200 milyon TL oldu. Projenin tamamlanmasıyla yakıttan, zamandan ve egzoz emisyonu azalımından sağlayacağımız tasarruf da yıllık 357 milyon TL olacak. Hasdal-Habibler arasındaki kesim 10 kilometre. Bunun içinde bulunan, çift tüp kesintisiz olarak, 4.004 metrelik İstanbul'un en uzun tünelini hizmete açacağız" dedi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi açılışa hazır
AA

Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu 7'nci kesimi Habibler-Hasdal şantiye alanında tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi.

Yürütülen çalışmalar ve sona yaklaşılan projeye ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu projesinin 400 kilometre uzunluğunda devasa bir çalışma olduğunu söyledi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi Hasdal Kavşağı-Habibler Kavşağı arasındaki 10 kilometrelik kesimin de sonuna gelindiğini, burada yapılan çalışmaların bitirildiğini aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Kuzey Marmara Otoyolu projesi ülkemiz için en önemli projelerden biri. Sultangazi-Cebeci tünellerinin içindeyiz şu an. Projenin 390 kilometrelik kesimini daha önce açarak vatandaşımızın hizmetine sunmuştuk. Bunun içinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü de vardı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün İstanbul şehir içi trafiğine ve boğaz köprülerine getirdiği kolaylığı vatandaşlarımız kullanarak gördü. Daha önce açtığımız 390 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu'nun yakıttan, zamandan ve emisyondan kazanımı yıllık 2,5 milyar TL oldu. Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan 7'nci kesimi de bitirdik. Böylece projeyi tamamlamış oluyoruz.

Bulunduğumuz nokta Cebeci tüneli, Hasdal-Habibler arasındaki 4.004 metre uzunluğu ile İstanbul'un en uzun tünelleri... Burası Hasdal'dan, özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden gelen yoğun trafiğin Mahmutbey kesimine kadar olan, İstanbul'un en yoğun trafik akslarından biri olan kesimde çok büyük kolaylık ve alternatif ulaşım imkanı sağlayacak."

"PROJENİN EN ÖNEMLİ KESİMİ, İSTANBUL ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİNE OLAN KATKISI"

Adil Karaismailoğlu, proje ile birlikte TEM otoyolundaki yoğun trafiğe rahatlık sağlanacağını ifade ederek, "Bütün hazırlıklar bitti, projemiz tamamlandı. Her yönüyle dört dörtlük bir proje oldu. Projenin en önemli kesimi, İstanbul şehir içi trafiğine olan katkısı olacak." dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu projesinin Kınalı'dan Akyazı'ya kadar olan 400 kilometrelik kesiminin toplam maliyetinin 8 milyar dolar olduğunu anımsatan Karaismailoğlu, 7'nci kesimin maliyetinin ise 5 milyar 200 milyon TL olduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, "Projenin tamamlanmasıyla yakıttan, zamandan ve egzoz emisyonu azalımından sağlayacağımız tasarruf da yıllık 357 milyon TL olacak." ifadesini kullandı.

"İSTANBUL'UN EN UZUN, DÜNYANIN EN GENİŞ TÜNELLERİNİ HİZMETE ALACAĞIZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Hasdal-Habibler arasındaki kesimin 10 kilometre olduğunu hatırlatarak, "Bunun içinde bulunan, çift tüp kesintisiz olarak, 4.004 metrelik İstanbul'un en uzun tünelini hizmete açacağız. Bunlar, dünyanın en geniş, en konforlu tünelleri..." diye konuştu.

Tünellerin akıllı ulaşım sistemleri ile donatıldığına işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Projelerimizle birlikte çevre düzenlemesine çok önem veriyoruz. Bu proje sayesinde egzoz emisyonundan sağladığımız faydaların karşılığı yıllık 2 bin 700 ağaca eş değer. Şu an çevre düzenlemesi, ağaçlandırma gibi tüm işlemleri tamamladık, açılışa hazır durumdayız. Bu projeyi açtığımızda Habibler-Cebeci kavşağından Sultangazi ve Arnavutköy ulaşımları çok daha kısalacak. Devamında Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlandıktan sonra Başakşehir'e ulaşım da çok kolaylaşmış olacak. Özellikle Hasdal-Tekstilkent ve devamında Mahmutbey Kavşağı ile birlikte İstanbul'un en yoğun kesitinde alternatif ulaşım aksı oluşturmuş oluyoruz. Bütün işler tamamlandı, açılışı bekliyoruz. İstanbullulara ve Türkiye'ye hizmet edecek çok kıymetli bir eser."

Türkiye'nin her noktasında bu gibi değerli projeleri yapıp hizmete sunduklarını ifade eden Karaismailoğlu, bu tarz projelerle ülkeye katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

VakıfBank, Entegre Yönetim Sistemini kurdu
İŞ-YAŞAMVakıfBank, Entegre Yönetim Sistemini kurdu
Halkbank'tan Paraf için yeni avantajlar
İŞ-YAŞAMHalkbank'tan Paraf için yeni avantajlar
Türkiye'nin su ürünleri ihracatı 2020'de 1 milyar doları aştı
İŞ-YAŞAMSu ürünlerinde gelir 1 milyar doları aştı
Trendyol'dan 1 milyar dolar hedefi - Haberler
İŞ-YAŞAMTrendyol'dan 1 milyar dolar hedefi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı martta 1256 yatırım teşvik belgesi verdi
İŞ-YAŞAMBakanlık 1256 yatırım teşvik belgesi verdi
Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
İŞ-YAŞAMEmekli ikramiyesi ne zaman verilecek?
THY, Ankara'dan yurt dışında 8 yeni destinasyona direkt uçuş başlattı
İŞ-YAŞAMAnkara'dan 8 yeni noktaya direkt uçuş
İTO'dan 'iki ayaklı' kredi desteği talebi
İŞ-YAŞAMİTO'dan 'iki ayaklı' kredi talebi
KİK'ten ortak 'soykırım' tepkisi
İŞ-YAŞAMKİK'ten, ortak 'sözde soykırım' açıklaması
Farmasi globalde basamak atladı
İŞ-YAŞAMFarmasi globalde basamak atladı