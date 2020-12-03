Kuzu Ciğer Kavurma Tarifi, Nasıl Yapılır?

Kuzu ciğeri, Türk mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden biridir. Herkes tarafından çok sevilen ciğer soteyi hazırlarken, dikkat etmeniz gereken birkaç püf noktası vardır. İşte sizler için hazırladığım tadına bayılacağınız kuzu ciğer kavurma tarifi.

Kuzu Ciğer Kavurma İçin Gereken Malzemeler:

1 kg kuzu ciğer

3 baş kuru soğan

1 tane kırmızı biber

2 tane yeşil biber

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Kimyon

Karabiber

Pul biber

Tuz

Kuzu Ciğer Kavurma Yapılışı:

Ciğerleri küçük küçük doğrayın.

Tavaya alarak üzerine 1 su bardağına yakın su ekleyin.

Ciğerleri, suyunu çekene kadar pişirin.

Daha sonra yağını, halka şeklinde doğranmış soğanları ve iri doğradığınız biberleri katın.

Pişene kadar kavurun.

Ardından baharatlar ve ince doğranmış maydanozları ekleyin.

Servis tabağına alın.

Sıcak olarak servis yapın.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Ciğerin üzerindeki zarlı kısımları çıkarın ve kuşbaşı doğrayın.