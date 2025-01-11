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        Haberler Spor Futbol İtalya Kvaratskhelia'dan Napoli ve ayrılık kararı! - Futbol Haberleri

        Kvaratskhelia'dan Napoli ve ayrılık kararı!

        İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de kariyerini sürdüren Khvicha Kvaratskhelia'nın, Çizme temsilcisinden ayrılmak istediğini teknik direktörü Antonio Conte açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 17:46 Güncelleme: 11.01.2025 - 17:46
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        Napoli ve ayrılık kararı!
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        Napoli'nin yıldız futbolcusu Khvicha Kvaratskhelia, İtalyan ekibinden ayrılma kararı aldı.

        Napoli'nin teknik direktörü Antonio Conte, Verona ile oynanacak maç öncesi düzenlediği basın toplantısında Gürcü yıldızın takımdan ayrılmak kararı aldığını ve bu kararı kendisiyle paylaştığını söyledi.

        Conte, "Kvaratskhelia ile konuştum ve bana kulüpten ayrılmak istediğini söyledi." ifadelerini kullandı. İtalyan teknik adam, ayrıca, "Kvaratskhelia'yı kalması için ikna etmeye çalıştım ama ayrılmak ve yeni bir sayfa açmak konusunda kararlıydı." sözlerini sarf etti.

        Napoli'de bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

        Güncel piyasa değeri 85 milyon euro olarak gösterilen Kvaratskhelia'nın adı Paris Saint-Germain ile anılıyor.

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