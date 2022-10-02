Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KYK burs başvurusu başladı mı? 2022-2023 KYK burs/kredi başvurusu ne zaman yapılacak?

KYK burs başvuru tarihleri üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. 2022-2023 akademik yılının başlamasıyla KYK burs ve kredi başvuru şartları araştırması sıklaştı. Başvuruda bulunacak olanlar GSB son dakika açıklamalarıyla KYK burs başvurusunun başlayıp başlamadığını merak ediyor. İşte 2022-2023 KYK burs/kredi başvuruları şartları ve tarihleri hakkında bilgiler haberimizde...

ABONE OL
  • KYK burs başvuru tarihi 2022-2023: GSB ile KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs/kredi başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite öğrencilerine destek amaçlı verilen burs başvuruları için geri sayım başladı. KYK yurt sonuçlarının açıklanmasıyla gözler KYK burs ve kredi başvurularına çevrilmiş durumda. Peki, KYK burs/kredi başvuruları başladı mı? İşte konuya dair merak edilenler...
  • KYK burs başvuru tarihi 2022-2023: GSB ile KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs/kredi başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?

    KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    KYK burs başvuruları bu sene için henüz başlamadı. Konu hakkında resmi bir açıklama gelmemiş olsa da geçmiş yıllara bakıldığında tahminler ekim sonu kasım başını gösteriyor.
  • KYK burs başvuru tarihi 2022-2023: GSB ile KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs/kredi başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?

    KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.
  • KYK burs başvuru tarihi 2022-2023: GSB ile KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs/kredi başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?

    KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?

    2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

    Lisans öğrencileri 850 lira

    Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

    Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira
  • KYK burs başvuru tarihi 2022-2023: GSB ile KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs/kredi başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?

    KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI 

    Ön lisans öğrencileri, 

    Lisans öğrencileri, 

    İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

    Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) 

    ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, 

    Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

    Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
  • KYK burs başvuru tarihi 2022-2023: GSB ile KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs/kredi başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?

    KYK BURSU KİMLERE VERİLİR?

    KYK burs ve kredi imkanından şu kişiler faydalanabilir:

    Ön lisans öğrencileri,

    Lisans öğrencileri

    İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,

    Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,

    ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

    Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler
  • KYK burs başvuru tarihi 2022-2023: GSB ile KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs/kredi başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler?

    KYK BURSUNUN KESİLME SEBEPLERİ

    Başarısız olması,

    Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

    Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

    Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

    Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

    Öğretim kurumunun kapatılması,

    Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

    Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.