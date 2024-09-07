KYK yurt kayıtları için son gün! 2024-2025 GSB KYK yurt kayıtları nasıl ve nereden yapılır?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları açıklandı. Akabinde ise kayıt işlemleri başladı. Kılavuza göre, KYK yurt kayıtları için süreç 7 Eylül Cumartesi günü sona eriyor. Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet kapısı üzerinden taahhütname onayının verilmesi gerekiyor. Peki, 2024-2025 KYK yurt kayıtları nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…
2024-2025 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Öğrenciler, hangi yurda yerleştiklerini öğrendi. Ardından KYK yurt kayıtları başladı. Kılavuz doğrultusunda KYK yurt kayıt işlemleri, 7 Eylül Cumartesi günü sona erecek. Bu sebeple henüz kayıt yapmamış olanlar ‘’2024-2025 GSB KYK yurt kayıtları nasıl ve nereden yapılır?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte KYK yurt kayıtları hakkında detaylar…
KYK YURT KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
KYK yurt kayıt işlemleri, 7 Eylül 2024 Cumartesi günü sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 7 Eylül saat 23.59'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden tamamlayabilirler.
KYK YURT KAYITLARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
KYK yurt kayıtları, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılıyor. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
KYK YURT KAYIT KILAVUZU
Ziraat Bankasının Şube, ATM, internet Bankacılığı veya E-Ödeme (https://kyk.ziraatbank.com.tr/) yollarından herhangi birini kullanarak ilk kayıt ücretinizi yatırınız.
Ücretinizi yatırdıktan sonra E-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr) kapısı üzerinden "Yurt Kayıt İşlemleri" menüsü altında bulunan "Yurt Taahhütname" Onayınızı yapınız.
Bu işlemleri tamamladığınızda yurt kayıt işlemleriniz tamamlanacaktır.
Akademik takviminize göre yurdunuza gidebilirsiniz. Sonuç belgenizde belirtilmiş ise ibraz etmek zorunda olduğunuz belgeleri yurt müdürlüğüne teslim ediniz.
2024-2025 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
2024-2025 KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı.
Ancak geçtiğimiz yıl yurt ücretleri;
Tip 1 ücreti aylık 345 TL,
Tip 2 aylık 405 TL,
Tip 3 aylık 480 TL,
Tip 5 aylık 510 TL,
Tip 6 aylık 570 TL olarak ödenmişti.
KYK YURT TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ
KYK yurtları 6 farklı tipte bulunuyor. İşte, yurt tipleri:
1. tip ve 2. tip yurtlar genellikle 6-8 öğrencilik odalardan oluşuyor. Tip 1-2 KYK yurdunda kalan öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçları karşılanıyor. Bu yurtta sabah kahvaltısı ve akşam yemeği bulunuyor.
3. tip ve 4. tip: KYK yurtlarında oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişebiliyor. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet ortak kullanım alanı olabiliyor.
5. tip ve 6. tip: KYK yurtları diğer tiplere göre en yüksek yurt ücreti ve depozito ücretine sahiptir ve bu yurtlarda odalar 1, 2 ve 3 kişiliktir. 5 ve 6. tip yurtlarda tuvalet ve banyolar her odada bulunuyor.