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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mbappe'nin soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı!

Dünya Kupası'nda finalde Arjantin'e kaybeden Fransa'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin, soyunma odasındaki konuşmaları ortaya çıktı

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  • Kylian Mbappe'nin soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı: Salakça!

    2022 Dünya Kupası sona ererken final dışındaki olayların yankıları da sürmeye devam ediyor. 
  • Kylian Mbappe'nin soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı: Salakça!

    Arjantin'in Fransa'yı penaltı atışları sonucu mağlup etmesinin ardından Kylian Mbappe'nin soyunma odasındaki konuşmaları ortaya çıktı. 
  • Kylian Mbappe'nin soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı: Salakça!

    Dünya Kupası finalinde Arjantin'e 3 gol atmasına rağmen kupayı kazanamayan Mbappe'nin takım arkadaşlarını ikinci yarı öncesi daha istekli olmaları konusunda uyardığı konuşma Fransız basınında geniş yankı buldu. 
  • Kylian Mbappe'nin soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı: Salakça!

    Fransa'dan RMC Sport, final maçının devre arasında Mbappe'nin takım arkadaşlarına yaptığı konuşmaları ortaya çıkardı. 

     
  • Kylian Mbappe'nin soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı: Salakça!

    ''SALAKÇA OYNAMALARINA İZİN VERİYORUZ''

    Kylian Mbappe, Arjantin maçının devre arasında şu konuşmayı yaptı;

    "Bu bir Dünya Kupası finali, bu bir ömür boyu sürecek bir maç. Böyle oynarsak asla kazanamayız ve daha da kötüsü şimdi sahaya geri döneceğiz. Ya salakça oynamalarına izin vereceğiz ya sahaya çıkıp onlara mücadelemizle cevap vereceğiz. Başka bir şey yapmayacağız çocuklar onlara cevap vereceğiz ama mücadele ederek. Bu bir Dünya Kupası finali. İki gol attılar, gerideyiz! Gerideyiz ama geri gelebiliriz. Beyler dört yılda bir bunu yaşıyoruz."
  • Kylian Mbappe'nin soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı: Salakça!

    MANDANDA: BU ŞEKİLDE KAZANAMAYIZ

    Fransa'nın tecrübeli kalecilerinden Steve Mandanda da Arjantin maçının devre arasında takım arkadaşlarına bir konuşma yaptı. Mandanda, "Şimdi 2-0 gerideyiz arkadaşlar. Bunu hepimiz yaptık beyler. İkinci yarıda oyunu tersine çevirmemiz mümkün ama sahaya farklı ruh hali ile çıkmalısınız beyler. Bu şekilde oynayarak mümkün değil beyler. Kahretsin!" ifadelerini kullandı.
  • Kylian Mbappe'nin soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı: Salakça!

    DESCHAMPS: ONLAR DÜNYA KUPASI FİNALİ OYNUYORLAR, BİZ OYNAMIYORUZ

    RMC Sport, Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın ilk başta sakin bir tonla oyuncularını uyardığını ardından, ''Arkadaşlar, size üzülmeden söyleyeceğim. Aradaki farkı biliyor musunuz? Onlar bir Dünya Kupası oynuyorlar biz ise oynamıyoruz." ifadelerini kullandığını yazdı. 

    Deshamps'ın bu konuşmasının ardından soyunma odasında bulunan masaya tüm gücüyle vurduğu ifade edildi.
  • Kylian Mbappe'nin soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı: Salakça!

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