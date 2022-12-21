''SALAKÇA OYNAMALARINA İZİN VERİYORUZ''

Kylian Mbappe, Arjantin maçının devre arasında şu konuşmayı yaptı;

"Bu bir Dünya Kupası finali, bu bir ömür boyu sürecek bir maç. Böyle oynarsak asla kazanamayız ve daha da kötüsü şimdi sahaya geri döneceğiz. Ya salakça oynamalarına izin vereceğiz ya sahaya çıkıp onlara mücadelemizle cevap vereceğiz. Başka bir şey yapmayacağız çocuklar onlara cevap vereceğiz ama mücadele ederek. Bu bir Dünya Kupası finali. İki gol attılar, gerideyiz! Gerideyiz ama geri gelebiliriz. Beyler dört yılda bir bunu yaşıyoruz."