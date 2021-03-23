Jenner, şu an çalıştığı makyaj sanatçısı Lyndsey Ariel'in Samual Rauda hakkında yaptığı paylaşımını gördüğünü ve hemen onu arayıp Sam'e ne olduğunu öğrendiğini belirtti.

Daha sonra Samuel Rauda'nın ailesinin ona yardım için bir internet sayfası açtığını öğrendiğini sözlerine ekleyen Jenner, daha fazla insana ulaşması için de kendi sosyal medya sayfasından paylaşım yaptığını açıkladı.