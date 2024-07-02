L tipi cezaevi nedir? L tipi cezaevinde kimler yatar, hangi suçları kapsar?

L tipi cezaevlerinde kalan hükümlüler, diğer cezaevlerine göre daha sıkı güvenlik önlemleri altında tutulur. Bu önlemler arasında bireysel hücrelerde kalma, sıkı arama ve kontrol, sınırlı iletişim ve hareket özgürlüğü gibi unsurlar yer alır. L tipi cezaevlerine yerleştirilme kararı, mahkemeler tarafından verilen cezaların niteliğine ve hükümlünün geçmiş suç geçmişine göre Adalet Bakanlığı tarafından değerlendirilir. Peki, L tipi cezaevi hangi suçları kapsar? L tipi cezaevine hangi suçtan girerler?

L Tipi Cezaevi Hangi Suçları Kapsar?

L tipi cezaevleri, Türkiye ceza infaz sisteminde yüksek güvenlikli olarak sınıflandırılan ve ağır suçluların tutulduğu ceza infaz kurumlarıdır. Bu cezaevlerinde kalan hükümlülerin büyük çoğunluğu terör suçları, cinsel taciz ve tecavüz suçları, bebek ve çocuklara yönelik cinsel istismar suçları gibi ağır suçlardan hüküm giymiş kişilerdir. Bununla birlikte, ağır suçlara karışmış yabancı uyruklu kişiler de L tipi cezaevlerinde tutulabilir.

L tipi cezaevlerinin temel amacı, bu tür ağır suçluların toplumdan izole edilerek tekrar suç işlemesini önlemek ve kamu güvenliğini korumaktır. Bu nedenle, L tipi cezaevleri diğer cezaevlerine göre daha sıkı güvenlik önlemlerine sahiptir. L tipi cezaevinde kalan hükümlüler, tek kişilik hücrelerde tutulur ve dışarıyla temasları oldukça sınırlıdır. Hükümlüler, belirli günlerde ve saatlerde aile ve avukatlarıyla görüşebilir, havalandırmaya çıkabilir ve kurum kütüphanesinden yararlanabilirler. L tipi cezaevlerinde hükümlülere meslek edindirme kursları ve eğitim programları da sunulmaktadır.