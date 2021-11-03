Netflix'in her sezonu ayrı bir heyecana sahne olan ve 5. sezonuyla yeniden izleyicilerinin karşısına çıkan dizisi La Casa De Papel'den beklenen haber geldi. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranı olan dizinin son kısmı 3 Aralık 2021’de tüm dünyayla aynı anda Netflix’te yayımlanacak.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON 2. KISIM FRAGMANI

— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) November 3, 2021

Bu sezonda, Profesör (Alvaro Morte), "Son birkaç saat içinde çok önemli insanları kaybettim ve bu soygun için başka kimsenin ölmesine izin vermeyeceğim." der ve ekibi rahatlatır. Tokyo’nun (Ursula Corbero) ölümünün ardından düşman, İspanya Merkez Bankası'nın içindeki ekip için her zamankinden daha tehlikelidir.

LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI