Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Lahmacun tarifi: Evde en pratik şekilde nasıl lahmacun yapabilirsiniz?

        Lahmacun tarifi: Evde en pratik şekilde nasıl lahmacun yapabilirsiniz?

        Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında şüphesiz ki lahmacun ilk sıralarda yer alıyor. Fakat genellikle çıtır çıtır bir lahmacunun keyfini çıkarmak için restorana gitmek ya da ve sipariş etmek durumunda kalırız. Sizin için evde kolaylıkla yapabileceğiniz lahmacun tarifi hazırladık! İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 17:42 Güncelleme: 20.05.2024 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Evde lahmacun yapmak, dışarıda yemekten çok daha keyifli ve lezzetli olabilir. Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan lahmacun, incecik hamuru ve özel baharatlı kıymasıyla herkesin damak zevkine hitap eder. İşte, mutfakta fazla zaman harcamadan, adım adım en pratik şekilde lahmacun yapmanın püf noktaları ve tarifine dair detaylar...

        2

        MALZEMELER

        HAMURU İÇİN

        1 kilo un

        2 su bardağı ılık su

        5 su bardağı süt ( hamurun dah yumuşak olması için)

        1 çorba kaşığı tuz

        1 paket kuru maya

        3

        İÇ HARCI İÇİN

        3 adet soğan

        500 gr kıyma

        1 adet kırmızı birer

        1 adet çarliston biber

        4 adet domates

        Yarım bağ maydanoz

        Tuz

        Karabiber

        Pulbiber

        Reyhan

        Toz kırmızı biber

        ½ çay bardağı sıvı yağ

        Biraz su

        2 yemek kaşığı domates salçası

        1 yemek kaşığı acı biber salçası (acı severlerin isteğine bağlı)

        4

        HAZIRLANIŞI

        Başlangıç olarak ilk adım kullanacağımız mayayı ılık su ile beraber iyice karıştırarak erimesini sağlayın. Daha sonra derin bir kap içerisine un, tuz ve mayayı ilave edin.

        Un, tuz ve mayayı kabımızın içine ilave ettikten sonra içerisine su ve süt ekleyip iyice yoğurmaya başlayın. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin.

        5

        Yoğurduğunuz bu hamurun üstünü hijyenik br örtü ve kapak yardımı ile kapatıp iyice mayalanması için beklemeye alın. Sırada lahmacunumuzun iç tarifinin yapımında. İlk olarak domateslerimizi kabuklarını soyalım.

        Daha sonra soğan, kırmızı biber, çarliston biberi ve maydanoz ile beraber mutfak robatu yardımıyla oldukça küçük boyuta gelecek kadar doğramaya bırakın. ( muftak robotu yoksa bıçakk yardımı ile oldukça küçük parçalar haline getirbilirsiniz.

        6

        Malzemeler incecik oluncaya dek robotun içerisinden geçirin. Rendelediğiniz harcın içerisine kıyma, tuz, sıvı yağ,salça ve diğer tüm baharatları karışmın içerisine ekleyip iyice harcı yoğurun. İşte lahmacunun içi hazır!

        Mayalanmaya bıraktığınız hamurunuzdan elinize hafifçe yapışan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hazırlamış olduğunuz lahmacun hamurundan küçük bezeler yapın.

        7

        Hafifçe unlanmış tezgahınızın üzerine bezeleri dizin. Üstlerini temiz bir bz ile örtüp 10 dakika kadar dinlenmede bırakın. Daha sonra bu bezeleri unlu bir zemin üzerine oval veya yuvarlak olacak şekilde açma işlemine başlayın.

        Daha sonra hazırladığınız bu parçaları yağlı kağıt üzerine koyup zerine hazırladığımız iç harcını eşit bir şekilde yaymaya başlayın.

        8

        Son olarak hazırladığımız lahmacunu eğer tavada yapacaksanız, hamuru tavaya koyduktan sonra üzerine iç malzemeyi yerleştirin. Tavanın kapağı kapalı olacak şekilde hamur kıvamına alana dek pişirin.

        Eğer fırında istiyorsanız 220 derece ısıtılmış fırına koyup üzeri pişene kadar pişirin. Dikkatli olun lahmacunu hızlı pişer hamurunuz yanmasın. İşte lahmacunlarınız hazır. Afiyet olsun!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Kabine toplandı
        Kabine toplandı
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Selin'den 41 gündür haber yok
        Selin'den 41 gündür haber yok
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Korkunç! İddianame açıklandı
        Korkunç! İddianame açıklandı
        "Partiyi mahvettiler!"
        "Partiyi mahvettiler!"
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        'Boşanma' açıklaması
        'Boşanma' açıklaması
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu