Lahmacun tarifi: Evde en pratik şekilde nasıl lahmacun yapabilirsiniz?
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında şüphesiz ki lahmacun ilk sıralarda yer alıyor. Fakat genellikle çıtır çıtır bir lahmacunun keyfini çıkarmak için restorana gitmek ya da ve sipariş etmek durumunda kalırız. Sizin için evde kolaylıkla yapabileceğiniz lahmacun tarifi hazırladık! İşte detaylar!
Evde lahmacun yapmak, dışarıda yemekten çok daha keyifli ve lezzetli olabilir. Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan lahmacun, incecik hamuru ve özel baharatlı kıymasıyla herkesin damak zevkine hitap eder. İşte, mutfakta fazla zaman harcamadan, adım adım en pratik şekilde lahmacun yapmanın püf noktaları ve tarifine dair detaylar...
MALZEMELER
HAMURU İÇİN
1 kilo un
2 su bardağı ılık su
5 su bardağı süt ( hamurun dah yumuşak olması için)
1 çorba kaşığı tuz
1 paket kuru maya
İÇ HARCI İÇİN
3 adet soğan
500 gr kıyma
1 adet kırmızı birer
1 adet çarliston biber
4 adet domates
Yarım bağ maydanoz
Tuz
Karabiber
Pulbiber
Reyhan
Toz kırmızı biber
½ çay bardağı sıvı yağ
Biraz su
2 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı acı biber salçası (acı severlerin isteğine bağlı)
HAZIRLANIŞI
Başlangıç olarak ilk adım kullanacağımız mayayı ılık su ile beraber iyice karıştırarak erimesini sağlayın. Daha sonra derin bir kap içerisine un, tuz ve mayayı ilave edin.
Un, tuz ve mayayı kabımızın içine ilave ettikten sonra içerisine su ve süt ekleyip iyice yoğurmaya başlayın. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin.
Yoğurduğunuz bu hamurun üstünü hijyenik br örtü ve kapak yardımı ile kapatıp iyice mayalanması için beklemeye alın. Sırada lahmacunumuzun iç tarifinin yapımında. İlk olarak domateslerimizi kabuklarını soyalım.
Daha sonra soğan, kırmızı biber, çarliston biberi ve maydanoz ile beraber mutfak robatu yardımıyla oldukça küçük boyuta gelecek kadar doğramaya bırakın. ( muftak robotu yoksa bıçakk yardımı ile oldukça küçük parçalar haline getirbilirsiniz.
Malzemeler incecik oluncaya dek robotun içerisinden geçirin. Rendelediğiniz harcın içerisine kıyma, tuz, sıvı yağ,salça ve diğer tüm baharatları karışmın içerisine ekleyip iyice harcı yoğurun. İşte lahmacunun içi hazır!
Mayalanmaya bıraktığınız hamurunuzdan elinize hafifçe yapışan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hazırlamış olduğunuz lahmacun hamurundan küçük bezeler yapın.
Hafifçe unlanmış tezgahınızın üzerine bezeleri dizin. Üstlerini temiz bir bz ile örtüp 10 dakika kadar dinlenmede bırakın. Daha sonra bu bezeleri unlu bir zemin üzerine oval veya yuvarlak olacak şekilde açma işlemine başlayın.
Daha sonra hazırladığınız bu parçaları yağlı kağıt üzerine koyup zerine hazırladığımız iç harcını eşit bir şekilde yaymaya başlayın.
Son olarak hazırladığımız lahmacunu eğer tavada yapacaksanız, hamuru tavaya koyduktan sonra üzerine iç malzemeyi yerleştirin. Tavanın kapağı kapalı olacak şekilde hamur kıvamına alana dek pişirin.
Eğer fırında istiyorsanız 220 derece ısıtılmış fırına koyup üzeri pişene kadar pişirin. Dikkatli olun lahmacunu hızlı pişer hamurunuz yanmasın. İşte lahmacunlarınız hazır. Afiyet olsun!