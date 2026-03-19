Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya LaLiga resmi hesabı paylaştı: Arda Güler'in golü kaç metreden? - Futbol Haberleri

        LaLiga resmi hesabı paylaştı: Arda Güler'in golü kaç metreden?

        Real Madrid'in Elche'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada, Arda Güler'in kendi sahasından rakip kaleye gönderdiği gol dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı. LaLiga'nın sosyal medya hesabı bu golün mesafesini resmi olarak duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2026 - 16:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        LaLiga hesabı Arda'nın golüne noktayı koydu!

        Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler, Elche karşısında kaydettiği golle büyük yankı uyandırdı.

        Yaklaşık 70 metreden atıldığı tahmin edilen bu golün mesafesiyle ilgili LaLiga'dan resmi bir açıklama yapıldı.

        LaLiga sosyal medya hesabı, golün kaç metreden atıldığını resmen duyurdu.

        Yapılan paylaşıma göre Arda Güler, topu Elche ağlarına tam 68,6 metre uzaklıktan gönderdi.

        Paylaşımda ayrıca, "Gol olma ihtimali %0,1. %99,9 inanç. Arda Güler'den 68,6 metrelik inanılmaz şut"ifadelerine yer verildi.

