LaLiga resmi hesabı paylaştı: Arda Güler'in golü kaç metreden?
Real Madrid'in Elche'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada, Arda Güler'in kendi sahasından rakip kaleye gönderdiği gol dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı. LaLiga'nın sosyal medya hesabı bu golün mesafesini resmi olarak duyurdu.
Giriş: 19.03.2026 - 16:09
Yaklaşık 70 metreden atıldığı tahmin edilen bu golün mesafesiyle ilgili LaLiga'dan resmi bir açıklama yapıldı.
Yapılan paylaşıma göre Arda Güler, topu Elche ağlarına tam 68,6 metre uzaklıktan gönderdi.
Paylaşımda ayrıca, "Gol olma ihtimali %0,1. %99,9 inanç. Arda Güler'den 68,6 metrelik inanılmaz şut"ifadelerine yer verildi.
