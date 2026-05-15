        Haberler Spor Futbol LaLiga'da 12 takımlı kümede kalma yarışı!

        LaLiga’da 12 takımlı kümede kalma yarışı!

        LaLiga'da sezonun bitimine iki hafta kala kümede kalma yarışı büyük çekişmeye sahne oluyor. Ligde tam 12 takım düşme hattından uzaklaşmak için mücadele veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 15:36 Güncelleme:
        LaLiga'da 12 takımlı kümede kalma yarışı!

        İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) bitime 2 hafta kalırken, kümede kalma mücadelesi veren 12 takım arasındaki yarış büyük bir heyecana sahne oluyor.

        Barcelona, 35. haftada ağırladığı Real Madrid'i 2-0 yenerek üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanmıştı.

        LaLiga'da 37. hafta maçları öncesi orta sıralar ile küme düşme hattı arasındaki takımların puan farkı açısından birbirine yakın olması futbol dünyasında eşine az rastlanır bir görüntü sergiliyor.

        Ligin 8 ile 19. arasında sadece 6 puan farkı bulunurken, son 2 haftada kıyasıya bir ligden düşmeme mücadelesi yaşanacak.

        SADECE REAL OVIEDO'NUN LİGDEN DÜŞMESİ KESİNLEŞTİ

        Ligin 8. sırasında 45 puan toplayan ve İspanya Kral Kupası'nı (Copa del Rey) kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Real Sociedad, matematiksel olarak küme düşme tehlikesini henüz atlatamadı.

        LaLiga sezonunda, 13 ile 19. sıradaki takımlar arasında sadece 3 puan fark olması nedeniyle zorlu bir küme düşmeme mücadelesi yaşanıyor.

        Ligin 9. sırasındaki Athletic Bilbao ve 10. Rayo Vallecano 44'er puana sahipken, 11. Valencia ile 12. Sevilla, 43'er puan topladı.

        Sıralamada 13. Osasuna ve 14. Espanyol 42'şer, 15. Girona ile 16. Alaves 40'ar puana ulaştı. 17. Elche, 18. Real Mallorca ve 19. Levante ise 39'ar puanla düşme potasına en yakın ekipler arasında yer alıyor.

        Yaptığı 36 maçta 29 puan toplayan Real Oviedo'nun düşmesi kesinleşmişti.

        İspanya'da alt lige düşecek son iki takım ise kalan 2 haftada belli olacak.

        37. HAFTANIN PROGRAMI

        Tamamı 17 Mayıs Pazar günü yapılacak 37. hafta maçlarının programı şöyle:

        20.00 Athletic Bilbao-Celta Vigo

        20.00 Atletico Madrid-Girona

        20.00 Elche-Getafe

        20.00 Levante-Real Mallorca

        20.00 Osasuna-Espanyol

        20.00 Rayo Vallecano-Villarreal

        20.00 Real Oviedo-Alaves

        20.00 Real Sociedad-Valencia

        20.00 Sevilla-Real Madrid

        22.15 Barcelona-Real Betis

