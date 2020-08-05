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İngiliz arazi aracı üreticisi Jaguar Land Rover'ın (JLR) en uzun soluklu modeli Defender geçtiğimiz yıl tarihinde ilk kez kapsamlı bir değişiklik geçirdi.

Yeni Defender'in tanıtılmasının üzerinden çok geçmeden, ikonik arazi aracının eski versiyonunun görüntüsü ise bir başka İngiliz üretici tarafından elektrikli bir SUV'da yeniden hayat buldu.

Bunun üzerine Defender'in tasarım haklarını almak üzere mahkeme yolunu tutan Jaguar Land Rover, Ineos'un Defender'a benzeyen Grenadier modelinin üretimden kaldırılması yönünde şikayette bulunmuştu.

Davaya bakan mahkemenin verdiği karar ise, Defender'a benzeyen arazi aracının bir başka marka tarafından elektrikli olarak üretilmesinin önünü açtı.

Pazartesi günü Londra'da görülen duruşmada, mahkeme heyeti Hindistan merkezli Tata'nın sahibi olduğu Jaguar Land Rover'ın itirazlarını reddetti. Yapılan açıklamada, İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi'ni korunma amaçlı tasarlanan unsurların yeterince ayırıcı olmadığı sonucuna vardığı kaydedildi.

Bir Defender hayranı olarak tanınan Ineos'un Yönetim Kurulu Başkanı Jim Radcliffe, Defender'in yeni jenerasyonun tanıtılması ile birlikte eski modelin telif haklarını Land Rover'dan satın almak istemiş, fakat talebi reddedilmişti.

İngiliz milyarder bunun üzerine kendi otomotiv firmasını kurarak, Defender'dan ilham alınarak geliştirilen Grenadier modelini geliştirdi.

İlk etapta BMW'den alınan içten yanmalı motorlar ile 2021'de satışa çıkacak Grenadier, önümüzdeki yıllarda elektrikli versiyon ile de satışa çıkacak.