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Yerli lastik üreticisi Petlas, bayilerinde randevulu hizmetle sosyal mesafeyi koruyarak yaz lastiğine geçiş hizmeti sunduğunu bildirdi.

Güvenli lastik değişimi için Petlas bayilerinde randevulu hizmet almanın mümkün olduğunu ifade eden AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, "Koronavirüs önlemleri dahilinde, bayilerimizde sosyal mesafeyi koruyarak, sağlığınızı riske atmadan, kış lastiklerinizi yaz lastikleriyle değiştirebilirsiniz. Bunun için bayilerimizde yoğunluk yaşamamak için randevu alınmasını rica ediyoruz. Size verilen randevu saatinde araçlarınıza sizden başkası temas etmeden, koruyucu ekipmanlarla lastiklerinizin değişimi gerçekleştirilir. Buna ek olarak, bazı bayilerimizde kış lastiklerinin saklanması için müşterilerimize lastik oteli hizmeti de sağlanıyor" dedi.

'7 DERECENİN ÜSTÜNDE YAZ LASTİĞİ'

Mevsimine uygun lastik kullanımının, sürüş güvenliği üzerinde doğrudan etkili olduğunu dile getiren Özürün, "Son yıllarda bilinçlendirme kampanyaları ve trafik kontrolleri sayesinde ülkemizde kış lastiği kullanımında belirli bir noktaya gelindi. Ancak, yaz aylarına girerken, sıcak havalarda kullanıma uygun olmayan kış lastiklerinin değişimi, yazın kış lastiği kullanılmaması da aynı şekilde kritik bir önem arz ediyor. Bu ihmal edilmemesi gereken bir konudur" dedi.

Kış lastiği resmi uygulamasının Nisan ayı başında sona erdiğini hatırlatan Özürün, "7 derece sıcaklığın altında kullanım için tasarlanan ve üretilen kış lastikleri, sıcak havalarda istenilen performansı sergilemekten uzak kalıyor. Havalar ısınınca kış lastiklerinin fren mesafesi artıyor, yol tutuş performansı azalıyor ve hatta aracınızın yakıt tüketimini bile artırıyor, çünkü kış lastiklerinin bileşiği 7 derecenin altındaki sıcaklıklar için tasarlanmıştır. Bunun fren mesafesi ve dolayısıyla güvenlik üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Ayrıca, kış lastikleri mevcut yol koşullarında daha hızlı aşınır ve sürüş konforunu azaltır" şeklinde konuştu.

Türkiye'de yasa gereği kış lastiği takma zorunluluğunun bulunduğu illerde, 01 Aralık- 01 Nisan tarihleri arasında ticari araçlarda M+S (çamur kar) ve/veya kar tanesi işareti taşıyan lastik takılmazsa yasa gereği cezai yaptırım söz konusu. Kış lastiği zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan itibarı ile sona eriyor ve uzmanlarca sürücülerin bu tarihte yaz lastiklerine geçmesi öneriliyor.

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