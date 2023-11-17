Haberler Dünyadan Laura van Dolron, Gazze için uyku grevi başlattı - Magazin haberleri

Laura van Dolron, Gazze için uyku grevi başlattı Hollandalı tiyatro yapımcısı ve oyuncusu Laura van Dolron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için tiyatroda "Gazze'de ateşkes için uyku grevi" başlattı. Lahey kentindeki Aan Het Spui Ulusal Tiyatro salonunun giriş bölümüne kurulan sahnede dün gece açılışı yapılan eyleme, çoğunluğu Hollandalılardan oluşan bir grup katıldı Anadolu Ajansı Giriş: 17.11.2023 - 14:20 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:22 facebook

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"Uyuyamıyorum. Çünkü onlar bir daha asla uyanmayacaklar" sloganıyla başlayan eylemin ilk gecesinde Laura van Dolron, "Benim adım Rachel Corrie" adlı tek kişilik oyunu sergiledi.



Sergilenen oyun sonrası ziyaretçilere açık kalan tiyatro salonunda, Dolron ve katılımcılar yerel saatle 08.30’a kadar Gazze'de yaşananlarla ilgili üzüntülerini ve endişelerini paylaştı.



Eylem, Gazze’de ateşkes sağlanana kadar ülkedeki farklı tiyatro salonlarında sergilenen oyunlarla devam edecek.

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Van Dolron, yaptığı açıklamada dün gece başlattığı "uyku grevinin", ülkede birçok tiyatro kurumu ve yapımcısı tarafından desteklenen ulusal eylem olduğunu ve tüm ülkeye yayılacağını söyledi.



Gazze’de yaşananlardan dolayı üzüntü, acı ve endişe duyulduğunu dile getiren Laura van Dolron, "Bence (Gazze'de yaşananlar nedeni ile) evimizde tek başımıza sabaha kadar uykusuz kalarak yatakta uzanmak yerine bunu birbirimizle paylaşmamız daha iyi olur. Yani birbirimize destek ve üzüntü ile bağlantılı..." dedi.