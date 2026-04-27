Lazio: 3 - Udinese: 3 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 34. haftasında Lazio sahasında Udinese'yi ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadele, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
Giriş: 27 Nisan 2026 - 23:42
Udinese'nin gollerini 18. dakikada Kingsley Ehizibue, 86 ve 90+3'te Arthur Atta kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise 50'de Luca Pellegrini, 80. dakikada Pedro ve 90+6. dakikada ise Daniel Maldini'den geldi.
Bu sonucun ardından Lazio 48 puana yükseldi. Udinese ise 44 puana ulaştı.
Ligin 35. haftasında Lazio deplasmanda Cremonese'ye konuk olacak. Udinese ise sahasında Torino'yu ağırlayacak.
