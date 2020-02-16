League of Legends Türkiye'de ne kadar oynanıyor? Haberler

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E-spor ekosisteminin önde gelen temsilcisi ve League of Legends (LoL) oyununun yapımcısı Riot Games, Türkiye’deki e-spor ve oyuncu davranışlarıyla ilgili analizlerini paylaştı.

Riot Games’in 2009 yılında oyunculara sunduğu ve tüm dünyada aylık 100 milyondan fazla aktif oyuncusunu bulunan League of Legends, Türkiye’de şu ana kadar toplam 15 milyon LoL hesabı açıldı. Son bir yıldaki yeni kayıt sayısı ise 2 milyonu geçti.

League of Legends’ı oynayan kitlenin yaş aralığına bakıldığında 15 – 25 arasında seyrediyor ve oyuncu kitlesini ağırlıklı olarak lise / üniversite öğrencileri oluşturuyor. Oyunun en çok oynandığı saat aralığı 19.00 – 22.00 aralığı.

Diğer bir deyişle “TV saati” olarak tanımlanan prime time artık “oyun saati” olarak konumlanıyor. 2019 yılında Türkiye’de toplam 400 milyon saat LoL oynandı. En çok oyun oynanan günler ise Cumartesi ve Pazar günleri oldu.

‘SONUÇ ODAKLIYIZ’

Riot Games Türkiye’nin Ülke Direktörü Erdinç İyikul, genel oyuncu profili ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye’deki oyuncu profiline baktığımızda hızlı sonuç almak isteyen, tek hamleyle rakibin en kritik noktasını ortadan kaldırabilen karakterlerin tercih edildiğini görüyoruz. Oyuncularımız, seçtiği rolün etkili olmasını, maçlarda ön plana çıkmasını tercih ediyor. Bu nedenle, örneğin şampiyon seçiminde özellikle ani hasar potansiyeli yüksek (suikastçi) şampiyonlar Türkiye’de çok tercih ediliyor. Geleneksel spor olan futbolda nasıl forvet olup gol atmayı seviyorsak; Sihirdar Vadisi’nde de hızla skor almaya, takımın yıldızı olmaya bayılıyoruz.”