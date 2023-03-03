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Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı Lebron James sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, detaylı sağlık kontrolünden geçirilen 38 yaşındaki oyuncunun sağ tendonunda sorun tespit edildiği ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen James, üç hafta sonra yeniden değerlendirmeye alınacak ve iyileşme sürecine göre sahalara dönüş tarihi netleşecek.

NBA'de tüm zamanların en skorer oyuncusu konumundaki 38 yaşındaki James, bu sezon 29.5 sayı, 8.4 ribaunt ve 6.9 asist ortalamasıyla mücadele ediyor.